Миллиард роботов к 2050 году: как гуманоидные машины заполонят Землю

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Количество гуманоидных роботов по прогнозу Morgan Stanley:

2030: 900 000

2035: 13 млн

2040: 134 млн

2050: 1 млрд

Morgan Stanley Research оценивает, что к 2050 году рынок роботов-гуманоидов, вероятно, достигнет $5 трлн. Плюс к этому следует добавить сопутствующие цепочки поставок, а также ремонт, техническое обслуживание и поддержка, что в совокупности (для сравнения) может значительно превысить размеры таких экономик, как Германия или Япония.

Всего к 2050 году в мире может быть использовано более 1 млрд гуманоидов.

"Внедрение должно быть относительно медленным до середины 2030-х годов, ускоряясь в конце 2030-х и 2040-х годах", — говорит Адам Джонас, руководитель Global Autos and Shared Mobility Research в Morgan Stanley.

К 2050 году около 90% гуманоидов, или около 930 миллионов единиц, вероятно, будут использоваться для повторяющейся, простой и структурированной работы — в первую очередь, в промышленных и коммерческих целях. Китай, вероятно, будет иметь наибольшее количество используемых гуманоидных роботов к 2050 году — 302,3 млн, за ним следуют США — 77,7 млн.

"Прогноз использования в домашних хозяйствах гораздо более консервативен: к 2050 году в домах будет всего 80 млн гуманоидов", — говорит Джонас.

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Morgan Stanley Research оценивает стоимость одного гуманоида по состоянию на 2024-2025 гг. в странах с высоким уровнем дохода в размере ~$200 000.

По мере развития технологий и увеличения объемов производства к 2028 году цены, вероятно, упадут примерно до $150 000 и до $50 000 к 2050 году. В странах с низким уровнем дохода, которые могут в большей степени воспользоваться более дешевой китайской цепочкой поставок, цены к 2050 году могут упасть до $15 000.

К этому моменту уровень проникновения роботов в США может составить от 3% — для домохозяйств с годовым доходом от $50 000 до $75 000 и до 33% — для домохозяйств с годовым доходом свыше $200 000.

К 2050 году около 10% домохозяйств США в целом могут иметь гуманоида, что в общей сложности составит 15 млн единиц в стране. При этом в Китае лишь 3% домохозяйств, скорее всего, будут владеть гуманоидами, что в общей сложности составит около 4 млн единиц…

А потом гуманоиды начнут революцию за освобождение от рабского труда и распространение на роботов основных положений Всеобщей декларации прав человека… и это в лучшем случае))

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