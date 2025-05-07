Восстание машин: в Китае робот вышел из-под контроля и атаковал людей (видео)

Универсальный гуманоидный робот Unitree H1 дал сбой и стал агрессивным по отношению к своим операторам на испытательном полигоне в Китае из-за ошибки в коде.

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Соответствующее видео было обнародовано на странице OSINTdefender в социальной сети X. В публикации говорится, что Unitree H1 едва не ранил двух рабочих.

Unitree H1 вышел из-под котроля

Судя по видео, инцидент мог произойти в ходе испытаний Unitree H1. Двое мужчин разговаривали, по-видимому, тестируя функции гуманоидного робота, когда внезапно он вышел из-под контроля, начав резко размахивать конечностями.

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Как отмечает Interesting Engineering, гуманоидные роботы Unitree Robotics разрабатываются, чтобы заменить сотрудников-людей на разных работах. Показанная на видео роботизированная модель Unitree H1 имеет заявленную цену в 650 000 юаней (около 90 000 долларов).

В издании подчеркнули, что этот инцидент ставит под вопрос надежность и протоколы безопасности роботов. Пользователи сети уже успели поделиться страхами перед восстанием машин и вспомнить фильм "Терминатор".

Напомним, ранее на одном из заводов компании Giga Texas в Техасе робот Tesla напал на инженера и едва не стал причиной его смерти. Робот зажал мужчину, а затем вонзил свои металлические когти в его спину и руку.