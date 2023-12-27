Восстание машин: на заводе Tesla робот вышел из строя и напал на инженера, — СМИ

Робот зажал мужчину, который тогда как раз программировал программное обеспечение, а затем вонзил свои металлические когти в спину и руку рабочего.

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В Техасе в США на одном из заводов произошло чрезвычайное происшествие. Робот Tesla напал на инженера и едва не стал причиной его смерти. Об этом пишет издание Daily Mail.

Инцидент произошел на заводе компании Giga Texas вблизи Остина. На инженера Tesla напал робот, предназначенный для сборки и перемещения только что отлитых алюминиевых деталей автомобиля.

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Робот зажал мужчину, который тогда как раз программировал программное обеспечение и работал неподалеку, а затем вонзил свои металлические когти в спину и руку рабочего. Инженер получил "открытую рану" на левой руке, а от робота его отбивали коллеги.

Как пишет DailyMail, Tesla не сообщала регуляторам о других травмах, связанных с роботами, на фабрике в Техасе, но последние годы стало поступать все больше сообщений о травмировании из-за роботов-коллег в центрах отгрузки Amazon, в отношении беспилотных автомобилей и даже насилия со стороны роботов-инструкторов по шахматам. Это привело к тому, что некоторые поставили под сомнение быструю интеграцию новой технологии.

В скупой записи Tesla описывается, как "рваная, порезанная, открытая рана" была нанесена "инженеру" роботом. По данным компании Тесла, раны инженера, которые были нанесены левой руке, требовали "нулевых" выходных дней для восстановления.

Однако двое очевидцев происшествия — которое произошло на участке фабрики в Техасе, где впервые собирают шасси автомобиля — рассказали журналистам The Information более ужасную историю.

Когда истекающий кровью инженер Tesla пытался вырваться из рук монтажного робота, другой рабочий нажал кнопку экстренной остановки, чтобы прекратить атаку.

Согласно обзору The Information, в 2022 году почти каждый 21 работник завода Tesla Giga в Техасе получил травму на производстве, по сравнению со средним показателем в отрасли, который составляет один из каждых 30 работников.

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