Представлен роскошный китайский конкурент Tesla Model S на 700 сил (фото)

Электромобиль Nio ET9 — большой седан F-класса с обтекаемым силуэтом. Он оснащен 697-сильной установкой и способен проехать около 600 км без подзарядки.

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В Китае презентовали новый Nio ET9. Флагманский электромобиль марки поступит в производство с начала 2025 года, но на родине на него уже принимают предварительные заказы по цене от 800 000 юаней ($112 800). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Фото: NIO

Электромобиль Nio ET9 – большой представительский седан F-класса. Его конкурентами называют BMW i7, Mercedes EQS, а также топовые версии Tesla Model S. У него обтекаемый дизайн с аркообразной крышей, тоненькими диодными фарами и выдвижным антикрылом сзади. Стандартными являются 23-дюймовые колеса.

Электрокар получил 697-сильную установку Фото: NIO

Размеры Nio ET9 2024:

длина – 5324 мм;

ширина – 2016 мм;

высота – 1620 мм;

колесная база – 3250 мм.

В салоне установлены сразу четыре дисплея, причем три из них – для задних пассажиров. Также предусмотрена проекция на лобовое стекло.

В салоне установлены четыре дисплея Фото: NIO

Новый Nio ET9 получил четыре отдельных кресла с электроприводом и вентиляцией. К тому же, установили отдельные столики и холодильник.

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Китайский электромобиль оснащен двумя моторами общей мощностью 697 л. с. Оснащение включает пневмоподвеску и управляемые задние колеса.

Сзади установлены отдельные сиденья с электроприводом Фото: NIO

Аккумуляторная батарея емкостью 120 кВт∙ч обеспечивает запас хода более 600 км. 900-вольтная архитектура поддерживает быструю зарядку – за 5 минут можно пополнить запас хода на 255 км. Также предусмотрена возможность быстрой замены батареи.

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