Представлено розкішного китайського конкурента Tesla Model S на 700 сил (фото)

Електромобіль Nio ET9 — великий седан F-класу з обтічним силуетом. Він оснащений 697-сильною установкою і здатний проїхати близько 600 км без підзарядки.

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У Китаї презентували новий Nio ET9. Флагманський електромобіль марки надійде у виробництво з початку 2025 року, але на батьківщині на нього вже приймають попередні замовлення за ціною від 800 000 юанів ($112 800). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Фото: NIO

Електромобіль Nio ET9 — великий представницький седан F-класу. Його конкурентами називають BMW i7, Mercedes EQS, а також топові версії Tesla Model S. У нього обтічний дизайн з аркоподібним дахом, тоненькими діодними фарами і висувним антикрилом ззаду. Стандартними є 23-дюймові колеса.

Електрокар отримав 697-сильну установку Фото: NIO

Розміри Nio ET9 2024:

довжина — 5324 мм;

ширина — 2016 мм;

висота — 1620 мм;

колісна база — 3250 мм.

У салоні встановлено одразу чотири дисплеї, причому три з них — для задніх пасажирів. Також передбачена проекція на лобове скло.

У салоні встановлено чотири дисплеї Фото: NIO

Новий Nio ET9 отримав чотири окремі крісла з електроприводом та вентиляцією. До того ж, встановили окремі столики та холодильник.

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Китайський електромобіль оснащений двома моторами загальною потужністю 697 к.с. Оснащення охоплює пневмопідвіску і керовані задні колеса.

Ззаду встановлено окремі сидіння з електроприводом Фото: NIO

Акумуляторна батарея ємністю 120 кВт∙год забезпечує запас ходу понад 600 км. 900-вольтна архітектура підтримує швидку зарядку — за 5 хвилин можна поповнити запас ходу на 255 км. Також передбачена можливість швидкої заміни батареї.

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