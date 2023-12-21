Новий флагман: Chery презентували конкурента Tesla Model S із запасом ходу 900 км (фото)

Електромобіль Exeed Exlantix ES — великий седан Е-класу з продуманою аеродинамікою. Модель запропонують у версіях із заднім і повним приводом потужністю до 480 сил.

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На автошоу в Катарі презентували новий Exeed Exlantix ES. Седан стане флагманом в електричній лінійці Chery. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Обтічний седан сягає майже 5 метрів у довжину Фото: Chery

Електромобіль Exeed Exlantix ES — експортна версія моделі Sterra ES. Він має з'явитися на європейському ринку, адже бренд Exeed незабаром має з'явитися в ЄС. У Китаї електрокар коштує від 225 800 до 339 800 юанів ($31 600 — 47 550), але в інших країнах він буде набагато дорожчим.

У Китаї модель запропонована під назвою Sterra ES Фото: Chery

Новий Exeed Exlantix ES — обтічний седан Е-класу розміром з Tesla Model S. У нього витягнутий силует із вираженим "носом" і тоненькими фарами. Також Exlantix ES має низький (0,205) коефіцієнт аеродинаміки.

Модель поставлятиметься на експорт Фото: CarNewsChina

Габарити Exeed Exlantix ES:

довжина — 4945 мм;

ширина — 1978 мм;

висота — 1480 мм;

колісна база — 3000 мм.

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У салоні встановлено віртуальний щиток приладів і великий 15,6-дюймовий тачскрін, а сидіння розділені високим центральним тунелем. Оснащення охоплює систему напівавтономного водіння, пневмопідвіску та акустику з 23 динаміками.

На центральній панелі встановлено великий тачскрін Фото: CarNewsChina

Новий Chery Exeed Exlantix ES запропонують у п'яти різних модифікаціях:

RWD 550 — задній привід, 252 к. с., батарея на 60,5 кВт∙год, запас ходу 550 км;

RWD 605 — задній привід, 252 к. с., батарея на 66,5 кВт∙год, запас ходу 605 км;

RWD 720 — задній привід, 313 к. с., батарея на 80 кВт∙год, запас ходу 720 км;

RWD 905 — задній привід, 313 к. с., батарея на 98 кВт∙год, запас ходу 905 км;

4WD 650 — повний привід, 480 к. с., батарея на 80 кВт∙год, запас ходу 650 км.

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