На європейський ринок вийде недорогий кросовер від Chery з багатим оснащенням (фото)

Jaecoo 7 — 4,5-метровий компактний кросовер Chery з виразним дизайном. На європейському ринку модель запропонують у бензиновій і гібридній версіях.

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Концерн Chery планує розширити свою європейську лінійку. До моделі Omoda 5, яка вже продається в низці країн ЄС, приєднається новий Jaecoo 7. Про це повідомляє британське видання Autocar.

Кросовер запропонують у бензиновій та гібридній версіях Фото: Chery

Кросовер Jaecoo 7 з'явиться в Євросоюзі та Великій Британії у 2024 році. До речі, це експортна назва моделі, а в Китаї вона відома як Chery Tansuo 06 і коштує від 140 000 юанів ($18 000).

Новий Jaecoo 7 — 4,5-метровий кросовер із виразним дизайном. У нього високий капот і висувні дверні ручки. Широка решітка радіатора поєднується з довгастими фарами.

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У салоні Jaecoo 7 встановлено вузький віртуальний щиток приладів і великий портретний тачскрін з діагоналлю 14,8 дюйма. Оснащення включає проєкцію на лобове скло, функцію розпізнавання обличчя, бездротову зарядку смартфонів і набір систем активної безпеки.

У салоні встановлено великий портретний тачскрін Фото: DongCheDi

На вибір запропонують 1,6-літровий бензиновий турбомотор потужністю 197 к. с. і 154-сильну гібридну установку, що дає змогу проїхати приблизно 100 км в електричному режимі. Jaecoo 7 буде доступний з переднім і повним приводом.

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