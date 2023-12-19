Chery випустили електричний позашляховик у стилістиці Land Rover Defender (фото)
Електромобіль iCar 03 від Chery — компактний позашляховик із кутастим дизайном. Модель запропонована у версіях із заднім і повним приводом потужністю до 279 сил, а її запас ходу досягає 500 км.
У Китаї надійшов у продаж новий iCar 03. Електричний позашляховик від нового бренду Chery коштуватиме від 129 800 до 185 800 юанів ($18 200 — 26 000). Про це повідомляє сайт Autohome.
Новий Chery iCar 03 вочевидь створювали з оглядкою на Land Rover Defender, адже незграбний позашляховик дуже схожий на британську модель у профіль і ззаду. А от передня частина з Г-подібними діодними фарами в авто самобутня. До того ж китайська модель компактніша.
Розміри iCar 003:
- довжина — 4406 мм;
- ширина — 1910 мм;
- висота — 1715 мм;
- колісна база — 2715 мм;
- кліренс — 200 мм.
Салон оздоблений штучною шкірою, також присутні вставки "під дерево". На передній панелі можуть встановити до трьох дисплеїв (один із них — для переднього пасажира).
Мультимедійна система доповнена штучним інтелектом — аналогом ChatGPT. Також базовий Chery iCar 03 отримав 18-дюймові диски, акустику з 12 динаміками та систему напівавтономного водіння.Важливо
Базовий задньопривідний iCar 03 оснащений одним 184-сильним мотором. Можна обрати батареї на 50,6 і 65,7 кВт∙год: запас ходу становить 401 і 501 км відповідно.
Повнопривідна версія отримала 279-сильну установку та здатна розігнатися до 100 км/год за 6,5 с. Її пропонують із батареями на 65,7 і 69,8 кВт∙год, а запас ходу — 472 і 501 км відповідно.
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