Chery випустили електричний позашляховик у стилістиці Land Rover Defender (фото)

Електромобіль iCar 03 від Chery — компактний позашляховик із кутастим дизайном. Модель запропонована у версіях із заднім і повним приводом потужністю до 279 сил, а її запас ходу досягає 500 км.

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У Китаї надійшов у продаж новий iCar 03. Електричний позашляховик від нового бренду Chery коштуватиме від 129 800 до 185 800 юанів ($18 200 — 26 000). Про це повідомляє сайт Autohome.

Новий Chery iCar 03 вочевидь створювали з оглядкою на Land Rover Defender, адже незграбний позашляховик дуже схожий на британську модель у профіль і ззаду. А от передня частина з Г-подібними діодними фарами в авто самобутня. До того ж китайська модель компактніша.

Автомобіль дуже нагадує Land Rover Defender Фото: Chery

Розміри iCar 003:

довжина — 4406 мм;

ширина — 1910 мм;

висота — 1715 мм;

колісна база — 2715 мм;

кліренс — 200 мм.

Салон оздоблений штучною шкірою, також присутні вставки "під дерево". На передній панелі можуть встановити до трьох дисплеїв (один із них — для переднього пасажира).

Мультимедійну систему доповнили аналогом ChatGPT Фото: Chery

Мультимедійна система доповнена штучним інтелектом — аналогом ChatGPT. Також базовий Chery iCar 03 отримав 18-дюймові диски, акустику з 12 динаміками та систему напівавтономного водіння.

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Базовий задньопривідний iCar 03 оснащений одним 184-сильним мотором. Можна обрати батареї на 50,6 і 65,7 кВт∙год: запас ходу становить 401 і 501 км відповідно.

Запас ходу позашляховика сягає 500 км Фото: Chery

Повнопривідна версія отримала 279-сильну установку та здатна розігнатися до 100 км/год за 6,5 с. Її пропонують із батареями на 65,7 і 69,8 кВт∙год, а запас ходу — 472 і 501 км відповідно.

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