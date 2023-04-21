Новий недорогий електропозашляховик від Chery виявився зменшеною копією Land Rover (фото)
Новий iCar 003 – невеликий електричний позашляховик із двома моторами та повним приводом. Його дизайн виконаний у дусі Land Rover Defender.
На автошоу в Шанхаї дебютував електричний позашляховик iCar 003. Це одна з перших моделей нового бренду концерну Chery, повідомляє сайт Autohome.
Марка iCar розрахована на молодіжну аудиторію. У Chery повідомили, що під цим брендом випускатимуть доступні електромобілі вартістю від 150 000 до 40 000 юанів ($22 000 – 58 000).
Китайський позашляховик Chery iCar 003 відрізняється незграбним дизайном і дуже нагадує новий Land Rover Defender. У нього схожий силует із вертикальними стійками даху, та й ліхтарі виконані в дусі британської моделі. А ось передня частина з вузькою радіаторною решіткою виглядає самобутньо. Також варто відзначити, що авто набагато компактніше за Defender.
Габарити iCar 003:
- довжина – 4200 мм;
- ширина – 1830 мм;
- висота – 1700 мм;
- колісна база – 2700 мм.
Салон iCar 003 не показали, але розкрили деталі його комплектації. Китайський електромобіль оснастять автопілотом та 19-дюймовими дисками.
Електромобіль Chery iCar отримає повний привід та два електромотори. Їх характеристики не розкривають, але заявляють, що за потужністю силова установка можна порівняти з 2,5-літровою бензиновою турбочетвіркою, тобто її віддача становитиме близько 300-400 к. с.
До речі, це не перший позашляховик від Chery, що копіює Land Rover Defender. Нещодавно була представлена ще одна подібна модель, але з бензиновим двигуном.
Також Фокус повідомляв, що Chery показали агресивний електропозашляховик потужністю 1360 к. с.