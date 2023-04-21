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Новий недорогий електропозашляховик від Chery виявився зменшеною копією Land Rover (фото)

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Фото: Chery | iCar 003 отримав два мотори та повний привід

Новий iCar 003 – невеликий електричний позашляховик із двома моторами та повним приводом. Його дизайн виконаний у дусі Land Rover Defender.

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На автошоу в Шанхаї дебютував електричний позашляховик iCar 003. Це одна з перших моделей нового бренду концерну Chery, повідомляє сайт Autohome.

Chery iCar 003, iCar 003, новий Chery, китайський позашляховик, китайський електромобіль Fullscreen
iCar 003 презентували на автошоу у Шанхаї
Фото: autohome.com.cn

Марка iCar розрахована на молодіжну аудиторію. У Chery повідомили, що під цим брендом випускатимуть доступні електромобілі вартістю від 150 000 до 40 000 юанів ($22 000 – 58 000).

Китайський позашляховик Chery iCar 003 відрізняється незграбним дизайном і дуже нагадує новий Land Rover Defender. У нього схожий силует із вертикальними стійками даху, та й ліхтарі виконані в дусі британської моделі. А ось передня частина з вузькою радіаторною решіткою виглядає самобутньо. Також варто відзначити, що авто набагато компактніше за Defender.

Китайський позашляховик iCar 003, Chery iCar 003, iCar 003, новий Chery, китайський позашляховик, китайський електромобіль Fullscreen
iCar 003 помітно компактніший за Land Rover
Фото: autohome.com.cn

Габарити iCar 003:

  • довжина – 4200 мм;
  • ширина – 1830 мм;
  • висота – 1700 мм;
  • колісна база – 2700 мм.
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Салон iCar 003 не показали, але розкрили деталі його комплектації. Китайський електромобіль оснастять автопілотом та 19-дюймовими дисками.

Китайський клон ленд ровер, Chery iCar 003, iCar 003, новий Chery, китайський позашляховик, китайський електромобіль Fullscreen
Найбільше схожість з Defender проглядається в задній частині авто
Фото: Chery

Електромобіль Chery iCar отримає повний привід та два електромотори. Їх характеристики не розкривають, але заявляють, що за потужністю силова установка можна порівняти з 2,5-літровою бензиновою турбочетвіркою, тобто її віддача становитиме близько 300-400 к. с.

До речі, це не перший позашляховик від Chery, що копіює Land Rover Defender. Нещодавно була представлена ще одна подібна модель, але з бензиновим двигуном.

Також Фокус повідомляв, що Chery показали агресивний електропозашляховик потужністю 1360 к. с.