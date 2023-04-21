Новий недорогий електропозашляховик від Chery виявився зменшеною копією Land Rover (фото)

Новий iCar 003 – невеликий електричний позашляховик із двома моторами та повним приводом. Його дизайн виконаний у дусі Land Rover Defender.

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На автошоу в Шанхаї дебютував електричний позашляховик iCar 003. Це одна з перших моделей нового бренду концерну Chery, повідомляє сайт Autohome.

iCar 003 презентували на автошоу у Шанхаї Фото: autohome.com.cn

Марка iCar розрахована на молодіжну аудиторію. У Chery повідомили, що під цим брендом випускатимуть доступні електромобілі вартістю від 150 000 до 40 000 юанів ($22 000 – 58 000).

Китайський позашляховик Chery iCar 003 відрізняється незграбним дизайном і дуже нагадує новий Land Rover Defender. У нього схожий силует із вертикальними стійками даху, та й ліхтарі виконані в дусі британської моделі. А ось передня частина з вузькою радіаторною решіткою виглядає самобутньо. Також варто відзначити, що авто набагато компактніше за Defender.

iCar 003 помітно компактніший за Land Rover Фото: autohome.com.cn

Габарити iCar 003:

довжина – 4200 мм;

ширина – 1830 мм;

висота – 1700 мм;

колісна база – 2700 мм.

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Салон iCar 003 не показали, але розкрили деталі його комплектації. Китайський електромобіль оснастять автопілотом та 19-дюймовими дисками.

Найбільше схожість з Defender проглядається в задній частині авто Фото: Chery

Електромобіль Chery iCar отримає повний привід та два електромотори. Їх характеристики не розкривають, але заявляють, що за потужністю силова установка можна порівняти з 2,5-літровою бензиновою турбочетвіркою, тобто її віддача становитиме близько 300-400 к. с.

До речі, це не перший позашляховик від Chery, що копіює Land Rover Defender. Нещодавно була представлена ще одна подібна модель, але з бензиновим двигуном.

Також Фокус повідомляв, що Chery показали агресивний електропозашляховик потужністю 1360 к. с.