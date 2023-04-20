Великі зміни: бренд Land Rover зникне після 75 років існування

У майбутньому холдинг Jaguar Land Rover зосередиться на чотирьох брендах — Jaguar, Range Rover, Defender та Discovery. Проте назва Land Rover не зникне повністю

Related video

Британський автовиробник JLR відмовляється від назви бренду Land Rover у рамках стратегії "Дім брендів". Про це повідомили на сайті CarDealer.

У заяві холдингу Jaguar Land Rover сказано, що в майбутньому він зосередиться на чотирьох брендах — Jaguar, Range Rover, Defender та Discovery. Саме тому бренд Land Rover більше не потрібний.

Також Jaguar Land Rover офіційно змінює назву на JLR. Так холдинг хоче усунутись від імені Land Rover.

Бренди Jaguar, Range Rover, Defender та Discovery розділилися, щоб передати унікальний характер кожного з них. Всі вони випускатимуть автомобілі, несхожі один на одного.

"Реальність така, що Range Rover — це бренд, як і Defender. Ми любимо Land Rover, але у нього не так багато акцій, як Range Rover, а Defender значно зростає", — заявив головний креативний директор JLR Джеррі Макговерн.

Проте назва Land Rover не зникне повністю. Деякі позашляховики все ж таки отримають його.

Важливо

Коли коліс замало: для Land Rover Defender створили комплект гусениць (фото)

Крім цього, відомо, що Jaguar планує скоротити свій модельний ряд. Бренд зосередиться на випуску нових електромобілів.

Раніше Фокус розповів, що у модельному ряду Land Rover може з'явитися пікап на базі моделі Defender.