Коли коліс замало: для Land Rover Defender створили комплект гусениць (фото)

Компанія Defender Mods вже почала приймати замовлення на комплект гусениць. Вони легко та швидко встановлюються на позашляховик без модифікацій підвіски.

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Компанія Defender Mods представила комплект гусениць для британського позашляховика Land Rover Defender. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Для всіх власників Land Rover Defender, які вважають свій позашляховик недостатньо підготовленим для бездоріжжя, створено комплект Tank Edition. Він замінює всі чотири колеса автомобіля на гусениці.

Чотири гусениці з болтовим кріпленням встановлюються на існуючі точки кріплення коліс без будь-яких модифікацій підвіски. Це вдається завдяки виготовленим на замовлення адаптерам.

Гусениці виготовлені з високоміцного легкого алюмінію. Кожна гусениця важить близько 158 кг, а вага повного комплекту становить 635 кг. Вони сягають 406 мм завширшки.

Вага повного комплексу гусениць становить 635 кг Фото: Defender Mods

Завдяки гусеницям дорожній просвіт Land Rover Defender підвищує до 508 мм. Вони ідеально підходять для поїздок по засніженій місцевості.

Через гусениці максимальна швидкість позашляховика обмежується до 64 км/год. Їх також не можна використовувати на асфальтованому покритті.

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Поки що Defender Mods показали рендер майбутнього комплекту. Зараз компанія приймає замовлення від власників Land Rover Defender та створила список очікування для перших кількох комплектів.

Раніше Фокус писав, що компанія Bowler презентувала спеціальну версію тридверного позашляховика 100th Edition Defender 90 на базі Land Rover Defender.