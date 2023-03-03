Культовий Audi 90-х перетворили на оригінальний всюдихід для екстремальних умов (фото)

Купе Audi Quattro підготували до серйозного бездоріжжя. Автомобіль поставили на гусениці, додали захист днища та багажник на даху.

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В американському Сіетлі з'явився нестандартний Audi Quattro 1990 року. Знамените купе переробили на гусеничний всюдихід. Про це повідомляє сайт The Drive.

Незвичайний тюнінг Audi Quattro Coupe виконав американець Кірк, який володіє магазином із продажу автозапчастин для авто німецького бренду. Він любить їздити на гірськолижні курорти і вирішив підготувати авто до бездоріжжя та засніжених трас.

[ + – ] Кліренс спорткара збільшено до 282 мм. Фото: the drive

Спочатку Audi Quattro Coupe отримав позашляхову гуму, а його кліренс збільшили вдвічі – до 282 мм. Потім з'явилися дуги, захист днища, багажник на даху та шноркель для подолання бродів. У такому вигляді Кірк продав авто три роки тому.

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Проте кілька місяців тому американець вирішив викупити своє авто та продовжити його доопрацювання. Цього разу він поставив Audi на гусениці — Кірка надихнув допрацьований таким чином Ford F-150 Raptor покійного Кена Блоку.

[ + – ] Audi отримав шноркель та багажник на даху Фото: the drive

Гусениці авто виконані знімними, тобто їх можна вдягати на зиму, а влітку знову ставити колеса. На своєму Audi Кірк із родиною регулярно їздить у гори. У авто чудова прохідність на снігу і воно привертає загальну увагу.

Раніше Фокус повідомляв, що таку ж гусеничну версію отримав і Гелендваген.

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