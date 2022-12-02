Для українських зим: який вигляд має найоригінальніший тюнінг "Гелендвагена" (відео)

На місці коліс у Mercedes-Benz G500 встановили гусениці. Позашляховик швидко пересувається по снігу та може штурмувати гірські схили.

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Mercedes-Benz G-Class 2022 з'явилася дуже нестандартна модифікація. Культовий позашляховик підготували до суворих снігових зим і поставили на його гусениці. Відео з незвичайним авто з'явилося на YouТube-каналі Delta 4X4.

[ + – ] Позашляховик чудово почувається на снігу Фото: скриншот / YouTube

Саме швейцарське ательє Delta 4X4 виконало незвичайний тюнінг "Гелендвагена". Гусениці встановили прямо на місці коліс, тобто їх у позашляховика чотири. Вони виконані знімними, і влітку авто можна знову повернути колеса.

[ + – ] Гусениці поставили прямо на місце коліс Фото: скриншот / YouTube

Одними гусеницями не обмежилися — кліренс Mercedes G-Class виріс на 20 см (до 440 мм), з'явилися розширювачі арок і дуги спереду з додатковою світлотехнікою. На даху встановили багажник. Також дещо змінено бампери та встановлено захист днища.

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За основу взяли новий Mercedes G500 із 4,0-літровим бензиновим V8 твін-турбо потужністю 422 к.с., але так можуть доопрацювати будь-яку версію "Гелендвагена". Позашляховик демонструє чудові здібності на снігу та легко піднімається на гірський схил.

Подібний тюнінг "Гелендвагена" вийшов недешевим — доопрацювання коштуватиме 139 000 євро. Для порівняння, купити Mercedes G500 можна за 130 200 євро.

Раніше Фокус повідомляв, що на продаж виставлено рідкісний шестиколісний "Гелендваген" у стані нового авто.

Також ми писали, що електричний "Гелендваген" уперше продемонстрували на публіці.