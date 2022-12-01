Понад 650 сил та їзда боком: розсекречено розкішний китайський позашляховик за $111 000 (фото)

BYD Yangwang R1 — рамний позашляховик з брутальним незграбним дизайном. Дорогу модель запропонують у гібридній та електричній версіях.

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В інтернет потрапили зображення нового позашляховика BYD Yangwang R1. Найдорожча модель марки дебютує на початку 2023 року і продаватиметься за ціною 800 000 юанів ($111 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

[ + – ] На даху встановлений лідар для автопілота Фото: CarNewsChina

Новий BYD Yangwang R1 — великий рамний позашляховик довжиною близько 5 м. Він відрізняється брутальним незграбним зовнішнім виглядом з високим капотом, вертикальними задніми стійками та величезною решіткою радіатора. Деякі риси дизайну запозичені у Land Rover Defender.

[ + – ] Потужність авто становитиме не менше 650 к. с. Фото: CarNewsChina

Салон BYD Yangwang R1 не показали, але відомо, що запропонують версії на 5 та 7 місць. Комплектація міситиме електропакет, камери кругового огляду та матричну оптику, а лідар на даху натякає на наявність автопілота.

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Китайський позашляховик BYD Yangwang R1 запропонують у двох версіях — плагін гібрид та електромобіль. Потужність обох варіантів складе щонайменше 650 к. с. Авто отримає повний привід і керовані задні колеса, що дозволяють їздити боком подібно до електричного Hummer.

[ + – ] Деякі деталі дизайну знайомі з Land Rover Defender Фото: CarNewsChina

Примітно, що це далеко не найдорожчий китайський позашляховик. У Піднебесній випускають моделі вартістю понад $200 000.

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