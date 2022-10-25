В Україні з'явилися найрозкішніші китайські електромобілі за $90 000 (фото)

Hongqi E-HS9 — великий преміальний електрокросовер з дизайном на кшталт Rolls-Royce Cullinan. Його пропонують у кількох версіях із запасом ходу до 650 км.

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В Україні розпочався продаж преміальних китайських електрокарів Hongqi E-HS9. Один такий позашляховик нещодавно помітили у Львові. Про це повідомляє Autogeek.

Слід зазначити, що львівський Hongqi E-HS9 — не перший в Україні. Раніше ще одне таке авто засвітилося в Одесі. Купити китайський електромобіль у нашій країні можна за ціною від 90 000 до 155 000 доларів.

[ + – ] Китайський електрокросовер досягає 5,3 м у довжину.

У такій високій ціні немає нічого дивного — навіть на батьківщині новий Hongqi E-HS9 коштує від 72 500 доларів. Це найрозкішніший китайський електрокар. Нагадаємо, що бренд Hongqi, що входить до концерну FAW, постачає авто для китайської влади і саме на машині цієї марки їздить Сі Цзіньпін. Нещодавно продаж E-HS9 стартував і в Європі.

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Електрокросовер Hongqi E-HS9 за характерний дизайн називають китайським Rolls-Royce Cullinan. Цікаво, що його розробляв колишній стиліст Rolls-Royce Жіль Тейлор.

[ + – ] Раніше ще один Hongqi E-HS9 бачили в Одесі

Величезний 5,3-метровий позашляховик запропонований у виконанні на 4, 6 чи 7 місць. В обробці салону використані шкіра та дерево, а сидіння першого та другого ряду оснащені електроприводом. На всю передню панель розтягнуто широкий екран.

[ + – ] В обробці салону використано шкіру та дерево. Фото: autohome.com.cn

Можна вибрати версії на 436 та 551 к. с., до того ж в останньому випадку розгін до 100 км/год займе 4 с. Також доступні три варіанти акумуляторної батареї — ємністю 85, 99 та 120 кВт∙год. Запас ходу складає 460, 510 та 650 км, відповідно.

Раніше Фокус повідомляв, що Hongqi готують недорогого конкурента Lexus ES. Ця модель буде доступна із бензиновими двигунами.

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