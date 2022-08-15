Китайці презентували розкішний мінівен із дизайном, як у Rolls-Royce (фото)
Мінівен Hongqi HQ9 розроблений колишнім дизайнером Rolls-Royce. У нього розкішне оздоблення салону та сидіння з електроприводом, вентиляцією та масажем.
Китайський концерн FAW презентував новий Hongqi HQ9. Великий розкішний мінівен надійде в продаж до кінця місяця за ціною від 400 000 юанів ($60 000). Про це повідомляє сайт Autohome.
Дизайн FAW Hongqi HQ9 розробляв ексстиліст Rolls-Royce Жіль Тейлор. Він наділив мінівен рисами англійської марки — в автомобіля великі хромовані ґрати радіатора й довгасті світлодіодні фари. Hongqi HQ9 вийшов досить великим.
Розміри Hongqi HQ9 2023:
- Довжина — 5200 мм
- Ширина — 2005 мм
- Висота — 1935 мм
- Колісна база — 3200 мм
Салон Hongqi HQ9 оброблений шкірою і деревом. Запропоновано варіанти на шість і сім місць, причому в топовому варіанті крісла першого та другого рядів отримали електропривід, вентиляцію та функцію масажу.Важливо
Комплектація розкішного мінівена включає віртуальну панель приладів, камери кругового огляду, електропривод зсувних дверей, паркувальний автопілот, адаптивний круз-контроль і систему моніторингу "сліпих" зон.
Спочатку новий Hongqi HQ9 оснащуватимуть 2,0-літровим 252-сильним бензиновим турбомотором і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Китайський мінівен розганяється до 200 км/год. Згодом з'явиться гібридна модифікація.
Новий Hongqi HQ9 може з'явитися і в інших країнах. Розкішний бренд активно просувають, і деякі його моделі навіть представили в Європі.
Раніше Фокус повідомляв, що Hongqi готують перший китайський суперкар. Він зможе розвивати 400 км/год, а його випуск налагодять в Італії.