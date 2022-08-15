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Китайці презентували розкішний мінівен із дизайном, як у Rolls-Royce (фото)

Hongqi HQ9, новий Hongqi, китайський мінівен, FAW Hongqi, Hongqi HQ9 2023
Фото: autohome.com.cn | Візитна картка Hongqi HQ9 — величезна хромована решітка радіатора

Мінівен Hongqi HQ9 розроблений колишнім дизайнером Rolls-Royce. У нього розкішне оздоблення салону та сидіння з електроприводом, вентиляцією та масажем.

Китайський концерн FAW презентував новий Hongqi HQ9. Великий розкішний мінівен надійде в продаж до кінця місяця за ціною від 400 000 юанів ($60 000). Про це повідомляє сайт Autohome.

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Мінівен досягає 5,2 м у довжину
Фото: autohome.com.cn

Дизайн FAW Hongqi HQ9 розробляв ексстиліст Rolls-Royce Жіль Тейлор. Він наділив мінівен рисами англійської марки — в автомобіля великі хромовані ґрати радіатора й довгасті світлодіодні фари. Hongqi HQ9 вийшов досить великим.

Розміри Hongqi HQ9 2023:

  • Довжина — 5200 мм
  • Ширина — 2005 мм
  • Висота — 1935 мм
  • Колісна база — 3200 мм
Hongqi HQ9, новий Hongqi, китайський мінівен, FAW Hongqi, Hongqi HQ9 2023
В обробці салону використали шкіру й дерево
Фото: autohome.com.cn

Салон Hongqi HQ9 оброблений шкірою і деревом. Запропоновано варіанти на шість і сім місць, причому в топовому варіанті крісла першого та другого рядів отримали електропривід, вентиляцію та функцію масажу.

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Комплектація розкішного мінівена включає віртуальну панель приладів, камери кругового огляду, електропривод зсувних дверей, паркувальний автопілот, адаптивний круз-контроль і систему моніторингу "сліпих" зон.

Hongqi HQ9, новий Hongqi, китайський мінівен, FAW Hongqi, Hongqi HQ9 2023
У топовій версії крісла другого ряду отримали електропривід і масаж
Фото: autohome.com.cn

Спочатку новий Hongqi HQ9 оснащуватимуть 2,0-літровим 252-сильним бензиновим турбомотором і 8-ступінчастою автоматичною КПП. Китайський мінівен розганяється до 200 км/год. Згодом з'явиться гібридна модифікація.

Новий Hongqi HQ9 може з'явитися і в інших країнах. Розкішний бренд активно просувають, і деякі його моделі навіть представили в Європі.

Раніше Фокус повідомляв, що Hongqi готують перший китайський суперкар. Він зможе розвивати 400 км/год, а його випуск налагодять в Італії.