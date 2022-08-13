В Україні з'явився сімейний кросовер за $21 000: він міг стати новим ЗАЗ (фото)

FAW Bestune T77 — недорогий китайський кросовер з багатим обладнанням. Раніше передбачалося, що модель випускатимуть на ЗАЗі.

На українському ринку з’явився новий FAW Bestune T77. Бюджетний китайський кросовер коштуватиме від 21 000 доларів. Про це повідомляє сайт Big Bug Cars.

[ + – ] Китайський кросовер досягає 4,5 м у довжину

FAW Bestune T77 – оновлена версія Besturn. Раніше ходили чутки, що кросовер можуть випускати на Запорізькому автозаводі за назвою ЗАЗ "Одеса".

FAW Bestune T77 відрізняється граненим дизайном з широкою решіткою радіатора та продовгуватими діодними фарами. За розмірами авто можна порівняти з Kia Sportage і Nissan Qashqai.

[ + – ] FAW Bestune T77 багато оснащений навіть у базовій версії

Габарити FAW Bestune T77:

Довжина – 4525 мм

Ширина – 1845 мм

Висота – 1615 мм

Колісна база – 2700 мм

[ + – ] У салоні на передній панелі встановлені два великі дисплеї

У салоні на передній панелі встановлені два великі дисплеї — віртуальний щиток приладів і тачскрин мультимедіа. Спереду та ззаду встановлені спортивні сидіння, а об'єм багажника становить 342 л.

Комплектація FAW Bestune T77 досить багата — безключовий доступ, клімат-контроль, круїз-контроль, камера, парктронік, панорамний дах, електропривід крісла водія. Топовий варіант додає датчики світла та дощу, а також системи автоматичного гальмування та контролю смуги руху.

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Китайський кросовер обладнаний 1,5-літровим бензиновим турбомотором на 168 л. с. та 7-ступінчастою КПП з двома зчепленнями. Середня витрата палива становить 7,1 л/100 км.

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