В Україні з'явився новий Kia Sportage 2022: подробиці та ціни
Новий Kia Sportage п'ятої генерації нарешті дістався України. Кросовер радикально змінився зовні, став більшим і багатше оснащеним.
В Україні стартував регулярний продаж Kia Sportage п'ятого покоління. Компактний кросовер хоч і із затримкою, але доїхав до нашої країни. Про це повідомляє Українське представництво корейського бренду.
Kia Sportage 2022 анонсували ще на початку року, але війна змусила скоригувати плани. Перша пробна партія авто приїхала в Україну в червні, і її розкупили за кілька днів. Тепер поставки кросовера стали регулярними — попри війну, їх вдалося налагодити.
Новий Kia Sportage відрізняється дуже нестандартним дизайном і став більшим за попередника — 4515 мм у довжину з колісною базою в 2680 мм. У салоні на передній панелі встановлені два дисплеї — віртуальна панель приладів та тачскрин мультимедіа. Об'єм багажника збільшений до 591-1780 л.Важливо
Кросовер Kia Sportage в Україні запропонований з 2,0-літровою атмосферною бензиновою четвіркою потужністю 156 к. с. та 1,6-літровим 180-сильним турбомотором. Сильніший варіант доступний з повним приводом.
Ціна Kia Sportage 2022 стартує із 960 120 гривень. Базовий варіант Comfort отримав діодні фари, кондиціонер, камеру заднього виду, датчик світла, підігрів керма та сидінь, системи автоматичного гальмування та утримання на полосі.
Топовий варіант Luxury (1 224 720 гривень) додає оздоблення салону шкірою, двозонний клімат-контроль, датчик дощу, електропривод сидінь та парктронік.
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