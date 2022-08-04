В Україні з'явився новий Kia Sportage 2022: подробиці та ціни

Новий Kia Sportage п'ятої генерації нарешті дістався України. Кросовер радикально змінився зовні, став більшим і багатше оснащеним.

В Україні стартував регулярний продаж Kia Sportage п'ятого покоління. Компактний кросовер хоч і із затримкою, але доїхав до нашої країни. Про це повідомляє Українське представництво корейського бренду.

[ + – ] Кросовер виріс до 4,5 м у довжину Фото: Kia

Kia Sportage 2022 анонсували ще на початку року, але війна змусила скоригувати плани. Перша пробна партія авто приїхала в Україну в червні, і її розкупили за кілька днів. Тепер поставки кросовера стали регулярними — попри війну, їх вдалося налагодити.

[ + – ] У салоні з'явилася віртуальна панель приладів Фото: Kia

Новий Kia Sportage відрізняється дуже нестандартним дизайном і став більшим за попередника — 4515 мм у довжину з колісною базою в 2680 мм. У салоні на передній панелі встановлені два дисплеї — віртуальна панель приладів та тачскрин мультимедіа. Об'єм багажника збільшений до 591-1780 л.

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Кросовер Kia Sportage в Україні запропонований з 2,0-літровою атмосферною бензиновою четвіркою потужністю 156 к. с. та 1,6-літровим 180-сильним турбомотором. Сильніший варіант доступний з повним приводом.

[ + – ] Базова комплектація Kia Sportage розширена Фото: Kia

Ціна Kia Sportage 2022 стартує із 960 120 гривень. Базовий варіант Comfort отримав діодні фари, кондиціонер, камеру заднього виду, датчик світла, підігрів керма та сидінь, системи автоматичного гальмування та утримання на полосі.

[ + – ] Об'єм багажника зріс до 591-1780 л Фото: Kia

Топовий варіант Luxury (1 224 720 гривень) додає оздоблення салону шкірою, двозонний клімат-контроль, датчик дощу, електропривод сидінь та парктронік.

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