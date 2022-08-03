Новий Duster 2022 отримав практичну та містку версію для бізнесу (фото)

Комерційний фургон Duster має місткий багажник і може перевозити пів тонни вантажу. Як і стандартний кросовер, він доступний з повним приводом.

У Великій Британії презентовано нову Dacia Duster Commercial. Фургон пройшов оновлення слідом за стандартним кросовером і надійде в продаж за ціною від 16 750 євро. Подробиці авто розкрито на офіційному сайті Dacia.

[ + – ] Фургон на вигляд не відрізняється від стандартного кросовера Фото: Renault

Як і всі Dacia та Renault Duster 2022, фургон відрізняється зміненими фарами, ліхтарями та решіткою радіатора. Відрізнити його від стандартного кросовера можна хіба що за відсутності сріблястих вставок на бамперах. Цікава деталь: у авто заднє скло замінено чорним пластиком, хоча здалеку це не видно.

[ + – ] Із салону прибрали задні сидіння Фото: Renault

З салону прибрано задні сидіння та частину обробки, а за передніми кріслами з'явилася перегородка. Для перевезення вантажів облаштовано відсік об'ємом 1623 л. Вантажопідйомність авто становить 503 кг.

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Базова комплектація Dacia Duster Commercial включає кондиціонер, електросклопідйомники, круїз-контроль, аудіосистему, Bluetooth. Дорожча версія Expression за 21700 євро додає 16-дюймові литі диски, камеру заднього виду, парктронік і 8-дюймовий сенсорний дисплей.

[ + – ] Вантажопідйомність авто — 503 кг Фото: Renault

На вибір запропоновані бензинові турбомотори об'ємом 1,0 л (90 к. с.) та 1,3 л (150 к. с.), а також 1,5-літровий 115-сильний турбодизель. Як і раніше, лише дизельний варіант може бути повнопривідним.

Тим часом вже активно розробляється новий Дастер третього покоління. Його дизайн вже розсекречений, хоч до прем'єри ще два роки.

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