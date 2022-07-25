Старий Дастер перетворили на розкішний подовжений лімузин (відео)

Лімузин Duster збудували студенти університету румунського міста Пінешті. Кросовер подовжили до 5,84 м, а його салон перетворили на мобільний офіс.

У Румунії виконали дуже нестандартний тюнінг Duster. Масовий бюджетний кросовер переробили на розкішний лімузин. Про це повідомляє сайт L'Argus.

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[ + – ] Довжина лімузину досягла 5,84 м

Оригінальний проєкт втілили в життя студенти університету механіки та технологій міста Пінешті, розташованого неподалік заводу Dacia. Лімузин Дастер показали під час дня відкритих дверей у виші.

[ + – ] У салоні з'явилися широкі шкіряні крісла

За основу взяли старий Dacia Duster першого покоління. Кросовер розрізали навпіл і вставили між дверима 1,52-метрову секцію з вікнами. Унаслідок довжина автомобіля зросла з 4,32 до 5,84 м. Пороги кузова, дзеркала заднього виду та рейлінги для багажника на даху покрили хромом.

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Салон Дастера кардинально змінили та перетворили на мобільний офіс. Ззаду встановлені два додаткові широкі крісла, а диван розділений столиком. Сидіння переднього пасажира зняли й облаштували додаткове місце для багажу. В обробці використані шкіра та дерево.

[ + – ] Тюнінг Дастера виконали румунські студенти

Усередині з'явилися два великі монітори, камера для відеоконференцій та точка Wi-Fi. Для підключення ноутбуків наразі є розетки. Крім того, Dacia Duster отримав додаткове освітлення інтер'єру та одразу три люки в даху.

Раніше Фокус розповідав про новий Duster третього покоління. Кросовер розсекретили за два роки до прем’єри.