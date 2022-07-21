Розкрито перші подробиці найдоступнішого кросовера Lexus (фото)

Хетчбек Lexus CT знімуть із виробництва, проте на зміну йому прийде новий компактний кросовер. Модель вартістю трохи більше 30 тисяч євро буде доступна лише у гібридному виконанні.

Lexus розробляє новий компактний кросовер Нова модель з'явиться в 2024 чи 2025 році і стане наступником хетчбека Lexus CT. Про це повідомляє японський сайт Best Car Web.

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Нині Lexus CT є найстарішою моделлю у лінійці японської марки. Гібридний хетчбек С-класу представили ще у 2011 році та з жовтня його виробництво припиниться.

[ + – ] Презентація моделі відбудеться у 2024 чи 2025 році Фото: BestCarWeb

Оскільки хетчбеки зараз не популярні, то на зміну Lexus CT прийде кросовер. Втім, судячи з рендерів, модель нагадуватиме піднятий хетчбек. Напевно, автомобіль отримає фірмові веретеноподібні грати радіатора Lexus.

Швидше за все, нову модель побудують на модульній платформі TNGA, яку використовують Lexus RX та NX, а також Toyota RAV4 та Camry. Заявлено, що вона стане найдоступнішим кросовером Lexus — базова версія коштуватиме трохи більше 30 тисяч євро.

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Як і Lexus CT, новий кросовер буде доступний виключно у гібридному виконанні. Однак, палітру версій розширять — запропонують гібридні установки різної потужності. Відомо, що базовий варіант моделі отримає 1,2-літровий турбодвигун та електродвигун.

Раніше Фокус повідомляв, що Lexus також збирається випустити електричний суперкар, здатний розганятися до 100 км/год за 2 секунди.