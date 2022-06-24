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До сотні за дві секунди та 700 км запас ходу: Lexus показав електричний суперкар (фото)

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Фото: Lexus | Lexus Electric Sport Car випустять лімітовану серію

Електричний суперкар Lexus позиціонують як наступника знаменитої моделі LFA. Він надійде у виробництво до 2030 року та стане найдорожчою моделлю марки.

На Фестиваль швидкості в англійському Гудвуді привезли концепт-кар Lexus Electric Sport Car. Він є провісником першого електричного суперкара від концерну Toyota Motor. Про це повідомляє видання Autocar.

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Суперкар стане наступником Lexus LFA
Фото: Autocar

Новий Lexus Electric Sport Car надійде у виробництво до 2030 року. Модель позиціонують як наступника знаменитого купе Lexus LFA. Як і попередника, його випустять лімітованою серією, і він стане найдорожчою моделлю в лінійці японської марки.

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Запас ходу електрокара становитиме 700 км
Фото: Autocar

Електромобіль Lexus має дуже нетиповий вигляд на тлі сучасних автомобільних брендів. Він відрізняється елегантним дизайном із плавними обводами, довгим капотом і тоненькими діодними фарами та ліхтарями. Лінія даху вигнута, а задня частина злегка звужена.

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Характеристики Lexus Electric Sport Car поки що не розголошують. Заявлено лише, що він отримає повний привід і кілька електромоторів, а розгін до 100 км/год триватиме трохи більше 2 секунд. Також суперкар Lexus зможе проїхати близько 700 км без підзарядки.

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Розгін до 100 км/год займе трохи більше 2 с
Фото: Lexus

Із такими параметрами електромобіль зможе конкурувати з Tesla Roadster, Lotus Evija та Rimac Nevera. До речі, там же в Гудвуді дебютував ще один конкурент Lexus — 900-сильний електросуперкар від Volvo.

Також Фокус розповідав, що Pagani представили елегантний суперкар у ретро-стилі вартістю $7 мільйонів.