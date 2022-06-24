До сотни за две секунды и 700 км запас хода: Lexus показал электрический суперкар (фото)

Электрический суперкар Lexus позиционируют, как преемника знаменитой модели LFA. Он поступит в производство до 2030 года и станет самой дорогой моделью марки.

На Фестиваль скорости в британском Гудвуде привезли концепт-кар Lexus Electric Sport Car. Он является предвестником первого электрического суперкара от концерна Toyota Motor. Об этом сообщает издание Autocar.

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[ + – ] Суперкар станет преемником Lexus LFA Фото: Autocar

Новый Lexus Electric Sport Car поступит в производство до 2030 года. Модель позиционируют, как преемника знаменитого купе Lexus LFA. Как и предшественника, его выпустят лимитированной серией и он станет самой дорогой моделью в линейке японской марки.

[ + – ] Запас хода электрокара составит 700 км Фото: Autocar

Электромобиль Lexus выглядит весьма нетипично на фоне современных авто бренда. Он отличается элегантным дизайном с плавными обводами, длинным капотом и тоненькими диодными фарами и фонарями. Линия крыши изогнута, а задняя часть слегка заужена.

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Характеристики Lexus Electric Sport Car пока не разглашают. Заявлено лишь, что он получит полный привод и несколько электромоторов, а разгон до 100 км/ч займет чуть больше 2 секунд. Также суперкар Lexus сможет проехать около 700 км без подзарядки.

[ + – ] Разгон до 100 км/ч займет чуть больше 2 с Фото: Lexus

С такими параметрами электромобиль сможет конкурировать с Tesla Roadster, Lotus Evija и Rimac Nevera. К слову, там же в Гудвуде дебютировал еще один соперник Lexus – 900-сильный электросуперкар от Volvo.

Также Фокус рассказывал, что Pagani представили элегантный суперкар в ретро-стиле стоимостью $7 миллионов.