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До сотни за две секунды и 700 км запас хода: Lexus показал электрический суперкар (фото)

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Суперкар Lexus, электромобиль Lexus, Lexus Electric Sport Car, электрокар Lexus, самый дорогой Lexus
Фото: Lexus | Lexus Electric Sport Car выпустят лимитированной серией

Электрический суперкар Lexus позиционируют, как преемника знаменитой модели LFA. Он поступит в производство до 2030 года и станет самой дорогой моделью марки.

На Фестиваль скорости в британском Гудвуде привезли концепт-кар Lexus Electric Sport Car. Он является предвестником первого электрического суперкара от концерна Toyota Motor. Об этом сообщает издание Autocar.

Суперкар Lexus, электромобиль Lexus, Lexus Electric Sport Car, электрокар Lexus, самый дорогой Lexus
Суперкар станет преемником Lexus LFA
Фото: Autocar

Новый Lexus Electric Sport Car поступит в производство до 2030 года. Модель позиционируют, как преемника знаменитого купе Lexus LFA. Как и предшественника, его выпустят лимитированной серией и он станет самой дорогой моделью в линейке японской марки.

Суперкар Lexus, электромобиль Lexus, Lexus Electric Sport Car, электрокар Lexus, самый дорогой Lexus
Запас хода электрокара составит 700 км
Фото: Autocar

Электромобиль Lexus выглядит весьма нетипично на фоне современных авто бренда. Он отличается элегантным дизайном с плавными обводами, длинным капотом и тоненькими диодными фарами и фонарями. Линия крыши изогнута, а задняя часть слегка заужена.

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Характеристики Lexus Electric Sport Car пока не разглашают. Заявлено лишь, что он получит полный привод и несколько электромоторов, а разгон до 100 км/ч займет чуть больше 2 секунд. Также суперкар Lexus сможет проехать около 700 км без подзарядки.

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Разгон до 100 км/ч займет чуть больше 2 с
Фото: Lexus

С такими параметрами электромобиль сможет конкурировать с Tesla Roadster, Lotus Evija и Rimac Nevera. К слову, там же в Гудвуде дебютировал еще один соперник Lexus – 900-сильный электросуперкар от Volvo.

Также Фокус рассказывал, что Pagani представили элегантный суперкар в ретро-стиле стоимостью $7 миллионов.