Новый рекорд: электромобиль Mercedes-Benz проехал свыше 1200 км на одной зарядке

Электрокар Mercedes-Benz Vision EQXX на испытаниях совершил пробег из Германии в Великобританию без подзарядки. Пока он является прототипом, однако с 2024 года поступит в производство.

Новейший Mercedes-Benz Vision EQXX снова установил рекорд дальности пробега без подзарядки. Электромобиль проехал 1202 км из немецкого Штутгарта до Сильверстоуна в Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Mercedes-Benz.

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[ + – ] Порой электрокар разгоняли до максимальных 140 км/ч Фото: Mercedes-Benz

Путешествие длилось 14 часов 30 минут – автомобиль останавливался для отдыха водителя, но не подзаряжался. Маршрут проложили через Францию и тоннель под Ла-Маншем. Он проходил через скоростные немецкие автобаны и трассу близ Лондона с сильными заторами.

Большую часть времени в Mercedes-Benz Vision EQXX работал кондиционер. Порой во время пробега электрокар разгоняли до максимальных 140 км/ч. В среднем он расходовал 8,3 кВт∙ч на 100 км.

[ + – ] Тест-пилот не экономил заряд и пользовался кондиционером Фото: Mercedes-Benz

Примечательно, что на момент прибытия в Сильверстоун оставалось немного заряда батареи. Поэтому электрокар Mercedes-Benz Vision EQXX отправили разряжать ее на автодром Формулы-1 и он проехал там 11 кругов (64,8 км).

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Напомним, в апреле новый Mercedes-Benz Vision EQXX уже устанавливал рекорд пробега без подзарядки – тогда электрокар проехал 1007 км. Однако месяц спустя это достижение побил американский электрокар Lucid Air, поэтому в Mercedes-Benz решили вернуть рекорд себе.

[ + – ] В Сильверстоуне заряда батареи хватило на 11 кругов по автодрому Формулы-1 Фото: Mercedes-Benz

Электромобиль Mercedes-Benz Vision EQXX сейчас активно тестируют и готовятся запустить его в производство с 2024 года. Напомним, модель оснащена 204-сильным мотором и относительно небольшой аккумуляторной батареей емкостью около 100 кВт∙ч. Огромного запаса хода добились, прежде всего, за счет продуманной аэродинамики седана.

Ранее Фокус сообщал, что рекламу нового электрокара Mercedes-Benz EQE снимали в Киеве.