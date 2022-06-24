Новый рекорд: электромобиль Mercedes-Benz проехал свыше 1200 км на одной зарядке
Электрокар Mercedes-Benz Vision EQXX на испытаниях совершил пробег из Германии в Великобританию без подзарядки. Пока он является прототипом, однако с 2024 года поступит в производство.
Новейший Mercedes-Benz Vision EQXX снова установил рекорд дальности пробега без подзарядки. Электромобиль проехал 1202 км из немецкого Штутгарта до Сильверстоуна в Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Mercedes-Benz.
Путешествие длилось 14 часов 30 минут – автомобиль останавливался для отдыха водителя, но не подзаряжался. Маршрут проложили через Францию и тоннель под Ла-Маншем. Он проходил через скоростные немецкие автобаны и трассу близ Лондона с сильными заторами.
Большую часть времени в Mercedes-Benz Vision EQXX работал кондиционер. Порой во время пробега электрокар разгоняли до максимальных 140 км/ч. В среднем он расходовал 8,3 кВт∙ч на 100 км.
Примечательно, что на момент прибытия в Сильверстоун оставалось немного заряда батареи. Поэтому электрокар Mercedes-Benz Vision EQXX отправили разряжать ее на автодром Формулы-1 и он проехал там 11 кругов (64,8 км).Важно
Напомним, в апреле новый Mercedes-Benz Vision EQXX уже устанавливал рекорд пробега без подзарядки – тогда электрокар проехал 1007 км. Однако месяц спустя это достижение побил американский электрокар Lucid Air, поэтому в Mercedes-Benz решили вернуть рекорд себе.
Электромобиль Mercedes-Benz Vision EQXX сейчас активно тестируют и готовятся запустить его в производство с 2024 года. Напомним, модель оснащена 204-сильным мотором и относительно небольшой аккумуляторной батареей емкостью около 100 кВт∙ч. Огромного запаса хода добились, прежде всего, за счет продуманной аэродинамики седана.
Ранее Фокус сообщал, что рекламу нового электрокара Mercedes-Benz EQE снимали в Киеве.