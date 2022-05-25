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Свыше 1000 км: электромобиль Lucid Air продемонстрировал рекордный запас хода (видео)

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Фото: Lucid Motors | Для теста выбрали Lucid Air в самой дорогой версии Dream Edition

Lucid Air установил новый рекорд пробега на одной зарядке среди серийных электромобилей. В реальных условиях он превзошел паспортный запас хода сразу на 276 км.

Новейший Lucid Air 2022 официально стал самым "дальнобойным" серийным электромобилем в мире. Американский седан смог проехать без подзарядки 1106 км и это новый мировой рекорд. Видео заезда опубликовали на Youtube-канал The Kilowatts.

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По паспорту Lucid Air Dream Edition обладает запасом хода в 830 км
Фото: Lucid Motors

Испытали новый Lucid Air в топовой версии Dream Edition на пустынных дорогах американского штата Юта, где практически нет трафика. Электрокар ехал с постоянной скоростью 43 км/ч и каждые три часа делал остановки для смены водителя.

После 1106 км батарея емкостью 118 кВт∙ч полностью разрядилась. Впрочем, испытатели считают, что электрокар Lucid Air способен проехать в таком режиме даже больше – до 1200 км. Для этого необходимо, чтобы наступили более благоприятные погодные условия. Тем не менее, рекорд среди серийных электромобилей все равно установлен.

Lucid Air испытали на пустынных дорогах штата Юта

Примечательно, что паспортный запас хода у Lucid Air Dream Edition составляет 830 км, то есть в ходе теста его удалось превзойти на 276 км. Такого результата удалось добиться благодаря большой батарее и продуманной аэродинамике.

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Новый Lucid Air в версии Dream Edition стоит от 169 тыс. долларов. Электрокар мощностью 1126 л. с. способен разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с и развить 270 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что свыше 1000 км без подзарядки проехал и новый электромобиль Mercedes-Benz EQXX, однако он пока является прототипом.