Свыше 1000 км: электромобиль Lucid Air продемонстрировал рекордный запас хода (видео)

Lucid Air установил новый рекорд пробега на одной зарядке среди серийных электромобилей. В реальных условиях он превзошел паспортный запас хода сразу на 276 км.

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Новейший Lucid Air 2022 официально стал самым "дальнобойным" серийным электромобилем в мире. Американский седан смог проехать без подзарядки 1106 км и это новый мировой рекорд. Видео заезда опубликовали на Youtube-канал The Kilowatts.

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[ + – ] По паспорту Lucid Air Dream Edition обладает запасом хода в 830 км Фото: Lucid Motors

Испытали новый Lucid Air в топовой версии Dream Edition на пустынных дорогах американского штата Юта, где практически нет трафика. Электрокар ехал с постоянной скоростью 43 км/ч и каждые три часа делал остановки для смены водителя.

После 1106 км батарея емкостью 118 кВт∙ч полностью разрядилась. Впрочем, испытатели считают, что электрокар Lucid Air способен проехать в таком режиме даже больше – до 1200 км. Для этого необходимо, чтобы наступили более благоприятные погодные условия. Тем не менее, рекорд среди серийных электромобилей все равно установлен.

[ + – ] Lucid Air испытали на пустынных дорогах штата Юта

Примечательно, что паспортный запас хода у Lucid Air Dream Edition составляет 830 км, то есть в ходе теста его удалось превзойти на 276 км. Такого результата удалось добиться благодаря большой батарее и продуманной аэродинамике.

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Новый Lucid Air в версии Dream Edition стоит от 169 тыс. долларов. Электрокар мощностью 1126 л. с. способен разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с и развить 270 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что свыше 1000 км без подзарядки проехал и новый электромобиль Mercedes-Benz EQXX, однако он пока является прототипом.