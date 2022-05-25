Понад 1000 км: електромобіль Lucid Air продемонстрував рекордний запас ходу (відео)

Lucid Air установив новий рекорд пробігу на одній зарядці серед серійних електромобілів. У реальних умовах він перевершив паспортний запас ходу одразу на 276 км.

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Новий Lucid Air 2022 офіційно став "найдальнобійнішим" серійним електромобілем у світі. Американський седан зміг проїхати без підзарядки 1106 км, і це новий світовий рекорд. Відео заїзду опублікували на YouTube-канал The Kilowatts.

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[ + – ] За паспортом Lucid Air Dream Edition має запас ходу у 830 км Фото: Lucid Motors

Випробували новий Lucid Air у топовій версії Dream Edition на пустельних дорогах американського штату Юта, де практично немає трафіку. Електрокар їхав із постійною швидкістю 43 км/год та кожні три години робив зупинки для зміни водія.

Після 1106 км батарея ємністю 118 кВт∙год повністю розрядилася. Втім, випробувачі вважають, що електрокар Lucid Air здатний проїхати в такому режимі навіть більше — до 1200 км. Для цього необхідно, щоб настали сприятливіші погодні умови. Проте рекорд серед серійних електромобілів все одно встановлено.

[ + – ] Lucid Air випробували на пустельних дорогах штату Юта

Примітно, що паспортний запас ходу Lucid Air Dream Edition складає 830 км, тобто в ході тесту його вдалося перевершити на 276 км. Такого результату вдалося досягти завдяки великій батареї та продуманій аеродинаміці.

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Новий Lucid Air у версії Dream Edition коштує від 169 тисяч доларів. Електрокар потужністю 1126 к. с. здатний розігнатися до 100 км/год за 2,5 с і розвинути 270 км/год.

Раніше Фокус розповідав, що понад 1000 км без підзарядки проїхав і новий електромобіль Mercedes-Benz EQXX, проте він є прототипом.