Понад 1000 км: електромобіль Lucid Air продемонстрував рекордний запас ходу (відео)
Lucid Air установив новий рекорд пробігу на одній зарядці серед серійних електромобілів. У реальних умовах він перевершив паспортний запас ходу одразу на 276 км.
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Новий Lucid Air 2022 офіційно став "найдальнобійнішим" серійним електромобілем у світі. Американський седан зміг проїхати без підзарядки 1106 км, і це новий світовий рекорд. Відео заїзду опублікували на YouTube-канал The Kilowatts.
Випробували новий Lucid Air у топовій версії Dream Edition на пустельних дорогах американського штату Юта, де практично немає трафіку. Електрокар їхав із постійною швидкістю 43 км/год та кожні три години робив зупинки для зміни водія.
Після 1106 км батарея ємністю 118 кВт∙год повністю розрядилася. Втім, випробувачі вважають, що електрокар Lucid Air здатний проїхати в такому режимі навіть більше — до 1200 км. Для цього необхідно, щоб настали сприятливіші погодні умови. Проте рекорд серед серійних електромобілів все одно встановлено.
Примітно, що паспортний запас ходу Lucid Air Dream Edition складає 830 км, тобто в ході тесту його вдалося перевершити на 276 км. Такого результату вдалося досягти завдяки великій батареї та продуманій аеродинаміці.Важливо
Новий Lucid Air у версії Dream Edition коштує від 169 тисяч доларів. Електрокар потужністю 1126 к. с. здатний розігнатися до 100 км/год за 2,5 с і розвинути 270 км/год.
Раніше Фокус розповідав, що понад 1000 км без підзарядки проїхав і новий електромобіль Mercedes-Benz EQXX, проте він є прототипом.