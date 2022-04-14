Дивовижний рекорд: новий електрокар Mercedes-Benz проїхав понад 1000 км

Водій не надто економив і розганявся до 140 км/год на автобані. Проте повністю розрядити батарею не вдалося.

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Новий електромобіль Mercedes-Benz Vision EQXX насправді підтвердив дивовижний запас ходу. Він здійснив автопробіг без підзарядки завдовжки понад 1000 км, повідомляє офіційний сайт німецького бренду.

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Mercedes-Benz Vision EQXX стартував на заводі в німецькому Зіндельфінгені та фінішував у містечку Кассі на Лазурному узбережжі Франції поблизу Марселя. Довжина маршруту становила 1008 км.

[ + – ] На гірських спусках допомагала гальмівна рекуперація Фото: Mercedes-Benz

Дивовижно, але повністю розрядити батарею не вдалося. Навіть після такої тривалої поїздки заряду вистачало ще приблизно на 140 км, тобто теоретично авто могло проїхати майже 1150 км. І це за умови, що електромобіль не був повільним — середня швидкість на дистанції становила 90 км/год, а на автобанах його розганяли до 140 км/год.

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Маршрут вибрали складніший — із вузькими двосмуговими дорогами, перекритими на ремонт ділянками трас та міськими заторами. В заторах та на крутих спусках в Альпах активно використовували гальмівну рекуперацію. Також свій внесок зробили сонячні батареї на даху.

[ + – ] Середня швидкість електрокара становила 90 км/год Фото: Mercedes-Benz

Нагадаємо, що новий Mercedes-Benz Vision EQXX надійде у продаж із 2024 року. Найінноваційніший електрокар Mercedes-Benz оснащений не найємнішою (трохи менш як 100 кВт∙год) акумуляторною батареєю, а великого запасу ходу досягли завдяки продуманій аеродинаміці, відносно невеликій вазі авто та високоефективному 204-сильному електромотору.

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