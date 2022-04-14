Дивовижний рекорд: новий електрокар Mercedes-Benz проїхав понад 1000 км
Водій не надто економив і розганявся до 140 км/год на автобані. Проте повністю розрядити батарею не вдалося.
Ми . Ми з України
З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами.Підтримати
Новий електромобіль Mercedes-Benz Vision EQXX насправді підтвердив дивовижний запас ходу. Він здійснив автопробіг без підзарядки завдовжки понад 1000 км, повідомляє офіційний сайт німецького бренду.
Mercedes-Benz Vision EQXX стартував на заводі в німецькому Зіндельфінгені та фінішував у містечку Кассі на Лазурному узбережжі Франції поблизу Марселя. Довжина маршруту становила 1008 км.
Дивовижно, але повністю розрядити батарею не вдалося. Навіть після такої тривалої поїздки заряду вистачало ще приблизно на 140 км, тобто теоретично авто могло проїхати майже 1150 км. І це за умови, що електромобіль не був повільним — середня швидкість на дистанції становила 90 км/год, а на автобанах його розганяли до 140 км/год.Важливо
Маршрут вибрали складніший — із вузькими двосмуговими дорогами, перекритими на ремонт ділянками трас та міськими заторами. В заторах та на крутих спусках в Альпах активно використовували гальмівну рекуперацію. Також свій внесок зробили сонячні батареї на даху.
Нагадаємо, що новий Mercedes-Benz Vision EQXX надійде у продаж із 2024 року. Найінноваційніший електрокар Mercedes-Benz оснащений не найємнішою (трохи менш як 100 кВт∙год) акумуляторною батареєю, а великого запасу ходу досягли завдяки продуманій аеродинаміці, відносно невеликій вазі авто та високоефективному 204-сильному електромотору.
Раніше Фокус повідомляв, що електромобіль Hyundai Ioniq 5 став найкращим авто у світі за 2022 рік. Нагороду йому вручили на автошоу в Нью-Йорку.