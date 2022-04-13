Оголошено найкращі авто у світі за 2022 рік: майже всі вони — електрокари
Майже у всіх номінаціях конкурсу World Car of the Year 2022 перемогли електромобілі.
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Названо переможців конкурсу World Car of the Year 2022 (Всесвітній автомобіль року 2022). Оголосили їх у перший день автошоу у Нью-Йорку, повідомляє сайт Carscoops.
Найкращий автомобіль 2022 року — електромобіль Hyundai Ioniq 5. У голосуванні він випередив електрокари Ford Mustang Mach-E та Kia EV6. Журі оцінило характеристики авто, просторий салон та сучасні технології в конструкції.Важливо
Крім того, Hyundai Ioniq 5 став найкращим електрокаром року, залишивши позаду Audi e-tron GT та Mercedes-Benz EQS. Зі свого боку, Audi e-tron GT отримав нагороду, як найкращий спорткар (друге та третє місця зайняли BMW M3/M4 та Toyota GR86/Subaru BRZ, відповідно).
А Mercedes-Benz EQS — найкращий розкішний автомобіль. У трійку призерів також потрапили BMW iX та Genesis GV70. Нарешті, найкраще авто для міста — Toyota Yaris Cross. Кросовер випередив Opel Mokka та Volkswagen Taigun і став єдиною бензиновою моделлю серед лауреатів.
Премію World Car of the Year вручають із 2003 року. Найкращі авто року обирає журі з 82 журналістів, які представляють 24 країни світу. Минулого року також переміг електрокар — кросовер Volkswagen ID.4.
Раніше Фокус повідомляв, що побратим Ioniq 5, Kia EV6, став найкращим авто року в Європі.