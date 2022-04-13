Объявлены лучшие авто в мире за 2022 год: почти все они – электрокары

Практически во всех номинациях конкурса World Car of the Year 2022 победили электромобили.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Названы победители конкурса World Car of the Year 2022 (Всемирный автомобиль года 2022). Объявили их в первый день автошоу в Нью-Йорке, сообщает сайт Carscoops.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Audi e-tron GT – лучший спортивный автомобиль года Фото: Audi

Лучший автомобиль 2022 года – электромобиль Hyundai Ioniq 5. В голосовании он опередил электрокары Ford Mustang Mach-E и Kia EV6. Жюри оценило характеристики авто, просторный салон и современные технологии в конструкции.

Важно

Не взирая на войну: объявлены лучшие авто 2022 года в Украине

Кроме того, Hyundai Ioniq 5 стал лучшим электрокаром года, оставив позади Audi e-tron GT и Mercedes-Benz EQS. В свою очередь, Audi e-tron GT получил награду, как лучший спорткар (второе и третье места заняли BMW M3/M4 и Toyota GR86/Subaru BRZ, соответственно).

[ + – ] Mercedes-Benz EQS получил награду, как лучший роскошный автомобиль Фото: Mercedes-Benz

А Mercedes-Benz EQS – лучший роскошный автомобиль. В тройку призеров также попали BMW iX и Genesis GV70. Наконец, лучшее городское авто – Toyota Yaris Cross. Кроссовер опередил Opel Mokka и Volkswagen Taigun и стал единственной бензиновой моделью среди лауреатов.

[ + – ] Toyota Yaris Cross стала лучшим городским авто Фото: Toyota

Премию World Car of the Year вручают с 2003 года. Лучшие авто года выбирает жюри из 82 журналистов, представляющих 24 страны мира. В прошлом году также победил электрокар – кроссовер Volkswagen ID.4.

Ранее Фокус сообщал, что собрат Ioniq 5, Kia EV6, стал лучшим авто года в Европе.