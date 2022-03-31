Не взирая на войну: объявлены лучшие авто 2022 года в Украине

Названы лучшие легковое авто и кроссовер года, а также победители в разных номинациях.

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Стали известны победители акции "Автомобиль года в Украине 2022". В условиях войны организаторы премии все же решили объявить лучшие авто года.

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Всеукраинская акция "Автомобиль года в Украине" проводится с 2001 года. Победителей выбирали из почти 100 моделей-претендентов. За них голосовало Общественное жюри (автомобилисты на сайте акции) и Экспертное жюри (ведущие украинские автожурналисты).

[ + – ] Citroen C4 [ + – ] Hyundai Tucson [ + – ] Audi e-tron GT [ + – ] Hyundai Ioniq 5 [ + – ] Mercedes-Benz S-Class [ + – ] Volvo XC60 Recharge [ + – ] Toyota Yaris Cross Фото: Toyota [ + – ] Land Rover Discovery [ + – ] Volkswagen Tiguan [ + – ] Mercedes-Maybach S-Class [ + – ] Mercedes-Maybach GLS

Лучший легковой автомобиль 2022 года – новый Citroen C4. Хэтчбек повышенной проходимости поддержало Общественное жюри и еще больше – Экспертное жюри.

Кроссовер 2022 года в Украине – Hyundai Tucson. Эта модель с большим отрывом победила в голосовании как автолюбителей, так и журналистов.

Кроме того, объявлены победители в разных номинациях:

Легковой электромобиль – Audi e-tron GT

– Audi e-tron GT Электрокроссовер – Hyundai Ioniq 5

– Hyundai Ioniq 5 Легковой плаг-ин гибрид – Mercedes-Benz S-Class

– Mercedes-Benz S-Class Плаг-ин гибридный кроссовер – Volvo XC60 Recharge

– Volvo XC60 Recharge Гибрид – Toyota Yaris Cross

– Toyota Yaris Cross Легковой автомобиль премиум-сегмента – Mercedes-Benz S-Class

– Mercedes-Benz S-Class Кроссовер/SUV премиум-сегмента – Land Rover Discovery

– Land Rover Discovery Спортивный автомобиль – Audi e-tron GT

– Audi e-tron GT Цена/качество – Volkswagen Tiguan

– Volkswagen Tiguan Дизайн – Audi e-tron GT

– Audi e-tron GT Легковое авто люкс-сегмента – Mercedes-Maybach S-Class

– Mercedes-Maybach S-Class Кроссовер люкс-сегмента – Mercedes-Maybach GLS

– Mercedes-Maybach GLS Прорыв года – Renault

– Renault Лидер продаж – Kia Sportage

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