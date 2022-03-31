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Не взирая на войну: объявлены лучшие авто 2022 года в Украине

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Фото: Дмитрий Чабан | Лучшие авто 2022 года в Украине – Citroen C4 Hyundai Tucson

Названы лучшие легковое авто и кроссовер года, а также победители в разных номинациях.

Стали известны победители акции "Автомобиль года в Украине 2022". В условиях войны организаторы премии все же решили объявить лучшие авто года.

Всеукраинская акция "Автомобиль года в Украине" проводится с 2001 года. Победителей выбирали из почти 100 моделей-претендентов. За них голосовало Общественное жюри (автомобилисты на сайте акции) и Экспертное жюри (ведущие украинские автожурналисты).

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Citroen C4
авто года, авто года в Украине, лучшие авто года, лучшие авто 2022 года, Citroen C4, Hyundai Tucson
Hyundai Tucson
авто года, авто года в Украине, лучшие авто года, лучшие авто 2022 года, Citroen C4, Hyundai Tucson
Audi e-tron GT
авто года, авто года в Украине, лучшие авто года, лучшие авто 2022 года, Citroen C4, Hyundai Tucson
Hyundai Ioniq 5
авто года, авто года в Украине, лучшие авто года, лучшие авто 2022 года, Citroen C4, Hyundai Tucson
Mercedes-Benz S-Class
авто года, авто года в Украине, лучшие авто года, лучшие авто 2022 года, Citroen C4, Hyundai Tucson
Volvo XC60 Recharge
авто года, авто года в Украине, лучшие авто года, лучшие авто 2022 года, Citroen C4, Hyundai Tucson
Toyota Yaris Cross
Фото: Toyota
авто года, авто года в Украине, лучшие авто года, лучшие авто 2022 года, Citroen C4, Hyundai Tucson
Land Rover Discovery
авто года, авто года в Украине, лучшие авто года, лучшие авто 2022 года, Citroen C4, Hyundai Tucson
Volkswagen Tiguan
авто года, авто года в Украине, лучшие авто года, лучшие авто 2022 года, Citroen C4, Hyundai Tucson
Mercedes-Maybach S-Class
авто года, авто года в Украине, лучшие авто года, лучшие авто 2022 года, Citroen C4, Hyundai Tucson
Mercedes-Maybach GLS
авто года, авто года в Украине, лучшие авто года, лучшие авто 2022 года, Citroen C4, Hyundai Tucson
авто года, авто года в Украине, лучшие авто года, лучшие авто 2022 года, Citroen C4, Hyundai Tucson
авто года, авто года в Украине, лучшие авто года, лучшие авто 2022 года, Citroen C4, Hyundai Tucson
авто года, авто года в Украине, лучшие авто года, лучшие авто 2022 года, Citroen C4, Hyundai Tucson
авто года, авто года в Украине, лучшие авто года, лучшие авто 2022 года, Citroen C4, Hyundai Tucson
авто года, авто года в Украине, лучшие авто года, лучшие авто 2022 года, Citroen C4, Hyundai Tucson
авто года, авто года в Украине, лучшие авто года, лучшие авто 2022 года, Citroen C4, Hyundai Tucson
авто года, авто года в Украине, лучшие авто года, лучшие авто 2022 года, Citroen C4, Hyundai Tucson
авто года, авто года в Украине, лучшие авто года, лучшие авто 2022 года, Citroen C4, Hyundai Tucson
авто года, авто года в Украине, лучшие авто года, лучшие авто 2022 года, Citroen C4, Hyundai Tucson
авто года, авто года в Украине, лучшие авто года, лучшие авто 2022 года, Citroen C4, Hyundai Tucson

Лучший легковой автомобиль 2022 года – новый Citroen C4. Хэтчбек повышенной проходимости поддержало Общественное жюри и еще больше – Экспертное жюри.

Кроссовер 2022 года в Украине – Hyundai Tucson. Эта модель с большим отрывом победила в голосовании как автолюбителей, так и журналистов.

Кроме того, объявлены победители в разных номинациях:

  • Легковой электромобиль – Audi e-tron GT
  • Электрокроссовер – Hyundai Ioniq 5
  • Легковой плаг-ин гибрид – Mercedes-Benz S-Class
  • Плаг-ин гибридный кроссовер – Volvo XC60 Recharge
  • Гибрид – Toyota Yaris Cross
  • Легковой автомобиль премиум-сегмента – Mercedes-Benz S-Class
  • Кроссовер/SUV премиум-сегмента – Land Rover Discovery
  • Спортивный автомобиль – Audi e-tron GT
  • Цена/качество – Volkswagen Tiguan
  • Дизайн – Audi e-tron GT
  • Легковое авто люкс-сегмента – Mercedes-Maybach S-Class
  • Кроссовер люкс-сегмента – Mercedes-Maybach GLS
  • Прорыв года – Renault
  • Лидер продаж – Kia Sportage
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