Не взирая на войну: объявлены лучшие авто 2022 года в Украине
Названы лучшие легковое авто и кроссовер года, а также победители в разных номинациях.
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Стали известны победители акции "Автомобиль года в Украине 2022". В условиях войны организаторы премии все же решили объявить лучшие авто года.
Всеукраинская акция "Автомобиль года в Украине" проводится с 2001 года. Победителей выбирали из почти 100 моделей-претендентов. За них голосовало Общественное жюри (автомобилисты на сайте акции) и Экспертное жюри (ведущие украинские автожурналисты).
Лучший легковой автомобиль 2022 года – новый Citroen C4. Хэтчбек повышенной проходимости поддержало Общественное жюри и еще больше – Экспертное жюри.
Кроссовер 2022 года в Украине – Hyundai Tucson. Эта модель с большим отрывом победила в голосовании как автолюбителей, так и журналистов.
Кроме того, объявлены победители в разных номинациях:
- Легковой электромобиль – Audi e-tron GT
- Электрокроссовер – Hyundai Ioniq 5
- Легковой плаг-ин гибрид – Mercedes-Benz S-Class
- Плаг-ин гибридный кроссовер – Volvo XC60 Recharge
- Гибрид – Toyota Yaris Cross
- Легковой автомобиль премиум-сегмента – Mercedes-Benz S-Class
- Кроссовер/SUV премиум-сегмента – Land Rover Discovery
- Спортивный автомобиль – Audi e-tron GT
- Цена/качество – Volkswagen Tiguan
- Дизайн – Audi e-tron GT
- Легковое авто люкс-сегмента – Mercedes-Maybach S-Class
- Кроссовер люкс-сегмента – Mercedes-Maybach GLS
- Прорыв года – Renault
- Лидер продаж – Kia Sportage
Ранее Фокус писал про лучшие авто года в Европе. Победителем стал электромобиль.