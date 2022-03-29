Peugeot презентовали недорогой электромобиль: его цена – $24 тыс., а запас хода – 430 км

Fukang ES600 – электрическая версия седана Peugeot 408. Его будут выпускать в Китае.

В Китае представили электромобиль Dongfeng Fukang ES600. Седан разработали совместно инженеры Dongfeng и Peugeot и вскоре он поступит в производство на предприятии в Китае. Об этом сообщает сайт Autohome.

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Новый Dongfeng Fukang ES600 – электрический вариант седана С-класса Peugeot 408. От бензинового собрата он отличается внешне дизайном передней части – вместо решетки радиатора появилась пластиковая заглушка, прячущая гнездо для подзарядки.

[ + – ] В основе электрокара лежит Peugeot 408 Фото: autohome.com.cn

Размеры Dongfeng Fukang ES600:

Длина – 4750 мм

Ширина – 1820 мм

Высота – 1518 мм

Колесная база – 2730 мм

Масса – 1573 кг

[ + – ] В салоне появились виртуальная приборка и большой тачскрин Фото: autohome.com.cn

В салоне Dongfeng Fukang ES600 – больше отличий от Peugeot 408. Китайский электромобиль получил виртуальную панель приборов и 9,3-дюймовый сенсорный дисплей портретного формата, а вместо рычага КПП теперь круглая шайба.

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Электромобиль Peugeot 408 оснащен 150-сильным мотором и батареей емкостью 53 кВт∙ч. Максимальная скорость составляет 140 км/ч, а запас хода – 430 км. Зарядить электрокар можно за 9-10 часов. Цена Dongfeng Fukang ES600 – от 153 800 юаней (24 тыс. долларов).

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