Первые фото самого дорогого кроссовера от Chery: его готовят для Европы
Exeed Lingyun S — новый премиальный кроссовер от Chery стоимостью около 30 тыс. долларов.
Кроссовер Exeed Lingyun S рассекречен на официальных фото. Флагманская модель от премиум-подразделения концерна Chery будет презентована до конца первого полугодия. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.
Новый Exeed Lingyun S будет стоить примерно от 28-30 тыс. долларов. Модель позиционируют, как пятиместный премиальный кроссовер со спортивным уклоном. Она должна появиться и на европейском рынке, ведь бренд Exeed ранее уже презентовали в ЕС.
Автомобиль отличается мускулистым дизайном с расширенными крыльями и высоким капотом. У него огромная решетка радиатора и раскосые фары с матричной светодиодной оптикой.
Размеры Exeed Lingyun S:
- Длина – 4690 мм
- Ширина – 1885 мм
- Высота – 1730 мм
- Колесная база – 2715 мм
В салоне 12,3-дюймовые дисплеи виртуальной панели приборов и мультимедийной системы объединены в один блок Отдельный сенсорный экран отведен для управления настройками климата. В отделке использованы кожа и замша.Важно
Китайский кроссовер оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором, развивающим 261 л. с. и 400 Н∙м. С 7-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями он разгоняется до 100 км/ч за 6,6 с. Привод может быть передним или полным. Не исключено, что позже линейку расширит гибрид Exeed Lingyun S с силовой установкой от Chery Tiggo 8 Plus.
Ранее Фокус рассказывал о новом кроссовере Maserati Grecale. Его будут выпускать в бензиновых и электрических версиях.