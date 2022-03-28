Первые фото самого дорогого кроссовера от Chery: его готовят для Европы

Exeed Lingyun S — новый премиальный кроссовер от Chery стоимостью около 30 тыс. долларов.

Кроссовер Exeed Lingyun S рассекречен на официальных фото. Флагманская модель от премиум-подразделения концерна Chery будет презентована до конца первого полугодия. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

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Новый Exeed Lingyun S будет стоить примерно от 28-30 тыс. долларов. Модель позиционируют, как пятиместный премиальный кроссовер со спортивным уклоном. Она должна появиться и на европейском рынке, ведь бренд Exeed ранее уже презентовали в ЕС.

[ + – ] Кроссовер оснащен 2,0-литровым 261-сильным турбомотором Фото: CarNewsChina

Автомобиль отличается мускулистым дизайном с расширенными крыльями и высоким капотом. У него огромная решетка радиатора и раскосые фары с матричной светодиодной оптикой.

Размеры Exeed Lingyun S:

Длина – 4690 мм

Ширина – 1885 мм

Высота – 1730 мм

Колесная база – 2715 мм

[ + – ] Отдельный дисплей предусмотрен для управления климатом Фото: CarNewsChina

В салоне 12,3-дюймовые дисплеи виртуальной панели приборов и мультимедийной системы объединены в один блок Отдельный сенсорный экран отведен для управления настройками климата. В отделке использованы кожа и замша.

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Китайский кроссовер оснащен 2,0-литровым бензиновым турбомотором, развивающим 261 л. с. и 400 Н∙м. С 7-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями он разгоняется до 100 км/ч за 6,6 с. Привод может быть передним или полным. Не исключено, что позже линейку расширит гибрид Exeed Lingyun S с силовой установкой от Chery Tiggo 8 Plus.

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