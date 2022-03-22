Итальянцы представили яркого и мощного конкурента Porsche Macan и BMW X3 (видео)
Maserati Grecale – младший брат кроссовера Levante. Модель предложат в бензиновой и электрической версиях.
В Италии наконец представили новый Maserati Grecale. Премьеру кроссовера несколько раз переносили из-за коронавируса и дефицита микрочипов. Он поступит в продажу до конца первого полугодия по цене от 63 500 долларов, сообщает официальный сайт Maserati.
Дизайн Maserati Grecale 2022
Кроссовер Maserati Grecale – младший брат модели Levante и схож с ней по дизайну. У него широкая решетка радиатора, длинный капот и раздутые крылья. Автомобиль построен на платформе Alfa Romeo Stelvio, но несколько крупнее, а его конкурентами станут Audi Q5, BMW X3, Mercedes-Benz GLC.
Размеры Maserati Grecale:
- Длина – 4859 мм
- Ширина – 1979 мм
- Высота – 1659 мм
- Колесная база – 2901 мм
Салон Maserati Grecale 2022Важно
Интерьер выполнен в фирменном стиле Maserati, но ему добавили современных технологий. Кроссовер получил виртуальный щиток приборов, два тачскрина на центральной панели и сенсорные кнопки. Даже знаменитые часы Maserati выполнены в виде небольшого экранчика. Среди опций есть проекция на лобовое стекло и 1200-ваттная акустика.
Характеристики Maserati Grecale 2022
Новый Maserati Grecale на первых порах предложат с 2,0-литровыми бензиновыми турбочетверками на 300 и 330 л. с., а также 3,0-литровым 530-сильным V6 твин-турбо. Самая мощная версия (ее назвали Trofeo) разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с и развивает 285 км/ч. А в 2024 году появится электромобиль Maserati Grecale Folgore.
Все бензиновые Grecale оснащены 8-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом с самоблокирующимся дифференциалом. В Trofeo также предусмотрены пневмоподвеска и увеличенные тормоза от Brembo.
Ранее Фокус рассказывал о новом поколении купе Maserati Grand Turismo. Оно также получит электрическую версию, причем с ураганной динамикой.