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Сверхскоростной универсал BMW M3 рассекретили на фото и видео

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Фото: Motor1.com | BMW M3 получит версию в кузове универсал

BMW M3 Touring предложат в двух вариантах по мощности с задним либо полным приводом. Универсал сможет развить 290 км/ч.

Линейку BMW M3 впервые расширит универсал Touring. Его представят летом, а пока в интернет попали патентные изображения и видео с новой моделью. Об этом сообщает сайт Motor1.

BMW M3 Touring 2022, BMW M3 Touring, новый BMW M3 Touring, универсал BMW M3, новый BMW M3
Автомобиль узнается по огромной решетке радиатора
Фото: Motor1.com

Новый BMW M3 Touring 2022, как и седан, получит огромную решетку радиатора. Кроме того, от стандартного универсала его можно отличить по аэродинамическому обвесу, увеличенному спойлеру на крыше и четырем выхлопным трубам. Спереди установлены 18-дюймовые диски, а сзади – 19-дюймовые.

BMW M3 Touring 2022, BMW M3 Touring, новый BMW M3 Touring, универсал BMW M3, новый BMW M3
На выбор предложены версии мощностью 480 и 510 л. с.
Фото: Motor1.com

Салон BMW M3 Touring пока не рассекречен, но наверняка авто получит спортивные сиденья и руль. Преимущество универсала – 500-литровый багажник.

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Универсал BMW M3 будут оснащать 3,0-литровой турбошестеркой, доступной в двух вариантах по мощности – 480 и 510 л. с. Более мощный вариант Competition сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 4 с и развивать 290 км/ч.

Видео: премьера универсала BMW M3 состоится летом

Модель предложат с 6-ступенчатой механической и 8-ступенчатой автоматической КПП. Как и седан, BMW M3 Touring получит стандартные адаптивные амортизаторы, а за доплату будут доступны полный привод и керамические тормоза.

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