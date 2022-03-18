Сверхскоростной универсал BMW M3 рассекретили на фото и видео
BMW M3 Touring предложат в двух вариантах по мощности с задним либо полным приводом. Универсал сможет развить 290 км/ч.
Линейку BMW M3 впервые расширит универсал Touring. Его представят летом, а пока в интернет попали патентные изображения и видео с новой моделью. Об этом сообщает сайт Motor1.
Новый BMW M3 Touring 2022, как и седан, получит огромную решетку радиатора. Кроме того, от стандартного универсала его можно отличить по аэродинамическому обвесу, увеличенному спойлеру на крыше и четырем выхлопным трубам. Спереди установлены 18-дюймовые диски, а сзади – 19-дюймовые.
Салон BMW M3 Touring пока не рассекречен, но наверняка авто получит спортивные сиденья и руль. Преимущество универсала – 500-литровый багажник.Важно
Универсал BMW M3 будут оснащать 3,0-литровой турбошестеркой, доступной в двух вариантах по мощности – 480 и 510 л. с. Более мощный вариант Competition сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за 4 с и развивать 290 км/ч.
Модель предложат с 6-ступенчатой механической и 8-ступенчатой автоматической КПП. Как и седан, BMW M3 Touring получит стандартные адаптивные амортизаторы, а за доплату будут доступны полный привод и керамические тормоза.
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