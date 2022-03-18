Надшвидкісний універсал BMW M3 розсекретили на фото та відео

BMW M3 Touring запропонують у двох варіантах потужності із заднім або повним приводом. Універсал зможе розвинути 290 км/год.

Лінійку BMW M3 вперше розширить універсал Touring. Його представлять влітку, а поки що в інтернет потрапили патентні зображення та відео з новою моделлю. Про це повідомляє сайт Motor1.

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[ + – ] Автомобіль впізнається за величезними решітками радіатора Фото: Motor1.com

Новий BMW M3 Touring 2022, як і седан, отримає величезну решітку радіатора. Крім того, від стандартного універсала його можна відрізнити за аеродинамічним обвісом, збільшеному спойлеру на даху та чотирма вихлопними трубами. Попереду встановлені 18-дюймові диски, а ззаду – 19-дюймові.

[ + – ] На вибір запропоновані версії потужністю 480 та 510 к. с. Фото: Motor1.com

Салон BMW M3 Touring поки не розсекречено, але точно авто отримає спортивні сидіння та кермо. Перевага універсала – 500-літровий багажник.

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Універсал BMW M3 оснащуватиме 3,0-літровою турбошісткою, доступною у двох варіантах за потужністю – 480 та 510 к. с. Більш потужний варіант Competition зможе розганятися до 100 км/год приблизно за 4 секунди і розвивати 290 км/год.

[ + – ] Прем'єра універсалу BMW M3 відбудеться влітку

Модель запропонують з 6-ступеневою механічною та 8-ступеневою автоматичною КПП. Як і седан, BMW M3 Touring отримає стандартні адаптивні амортизатори, а за доплату будуть доступні повний привід та керамічні гальма.

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