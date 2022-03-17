Новий BMW 7 Series показали на перших фото: у його салоні – великий телевізор

Електрокар BMW i7 — найпотужніша версія нового 7 Series. Його запас ходу становитиме приблизно 600 км.

Опубліковано перші фото BMW i7. Саме так називатиметься електричний варіант седана BMW 7 Series нового покоління. Про це повідомляє офіційний вебсайт марки.

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Усю лінійку BMW 7 Series 2023 офіційно представлять 19 квітня. На тизерах можна помітити, що в седана величезні ніздрі решітки радіатора і тоненькі світлодіодні лазерні фари. Раніше BMW i7 бачили на тестах у камуфляжі, що дало змогу розглянути його силует.

[ + – ] Для задніх пасажирів встановили величезний 32-дюймовий монітор Фото: BMW

У салоні привертає увагу величезний розкладний 32-дюймовий монітор для задніх пасажирів. А на передній панелі встановлено вигнутий дисплей віртуальної панелі приладів та мультимедіа. Крім того, седан отримав панорамний дах із діодним підсвічуванням.

[ + – ] Вузькі фари — світлодіодні та лазерні Фото: BMW

Офіційно всі характеристики BMW i7 поки що не розголошують. Заявлено лише, що запас ходу складе приблизно 580-610 км і що електрокар буде найпотужнішим представником сімейства BMW 7 Series 2023.

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За попередніми даними, седан отримає три електромотори із сумарною віддачею майже 750 к. с. та акумуляторну батарею ємністю 120 кВт∙год. Також очікується 544-сильний двомоторний варіант.

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