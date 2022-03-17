Новый BMW 7 Series показали на первых фото: в его салоне – большой телевизор
Электрокар BMW i7 – самая мощная версия нового 7 Series. Его запас хода составит около 600 км.
Опубликованы первые фото BMW i7. Именно так будет называться электрический вариант седана BMW 7 Series нового поколения. Об этом сообщает официальный сайт марки.
Всю линейку BMW 7 Series 2023 официально представят 19 апреля. На тизерах можно заметить, что у седана громадные "ноздри" решетки радиатора и тоненькие светодиодные лазерные фары. Ранее BMW i7 видели на тестах в камуфляже, что дало возможность рассмотреть его силуэт.
В салоне обращает на себя внимание огромный раскладной 32-дюймовый монитор для задних пассажиров. А на передней панели установлен изогнутый дисплей виртуальной панели приборов и мультимедиа. Кроме того, седан получил панорамную крышу с диодной подсветкой.
Официально все характеристики BMW i7 пока не разглашают. Заявлено лишь, что запас хода составит около 580-610 км и что электрокар будет самым мощным представителем семейства BMW 7 Series 2023.Важно
По предварительным данным, седан получит три электромотора с суммарной отдачей около 750 л. с. и аккумуляторную батарею емкостью 120 кВт∙ч. Также ожидается 544-сильный двухмоторный вариант.
Ранее Фокус сообщал, что Mercedes-Benz рассекретил свой флагманский электрокроссовер. Его будут выпускать на заводе в США.