Новый BMW 7 Series показали на первых фото: в его салоне – большой телевизор

Электрокар BMW i7 – самая мощная версия нового 7 Series. Его запас хода составит около 600 км.

Опубликованы первые фото BMW i7. Именно так будет называться электрический вариант седана BMW 7 Series нового поколения. Об этом сообщает официальный сайт марки.

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Всю линейку BMW 7 Series 2023 официально представят 19 апреля. На тизерах можно заметить, что у седана громадные "ноздри" решетки радиатора и тоненькие светодиодные лазерные фары. Ранее BMW i7 видели на тестах в камуфляже, что дало возможность рассмотреть его силуэт.

[ + – ] Для задних пассажиров установили огромный 32-дюймовый монитор Фото: BMW

В салоне обращает на себя внимание огромный раскладной 32-дюймовый монитор для задних пассажиров. А на передней панели установлен изогнутый дисплей виртуальной панели приборов и мультимедиа. Кроме того, седан получил панорамную крышу с диодной подсветкой.

[ + – ] Узкие фары - светодиодные и лазерные Фото: BMW

Официально все характеристики BMW i7 пока не разглашают. Заявлено лишь, что запас хода составит около 580-610 км и что электрокар будет самым мощным представителем семейства BMW 7 Series 2023.

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По предварительным данным, седан получит три электромотора с суммарной отдачей около 750 л. с. и аккумуляторную батарею емкостью 120 кВт∙ч. Также ожидается 544-сильный двухмоторный вариант.

Ранее Фокус сообщал, что Mercedes-Benz рассекретил свой флагманский электрокроссовер. Его будут выпускать на заводе в США.