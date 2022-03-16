RU
RU
Розділи
Матеріали
Авто

Найдорожчий електрокросовер Mercedes-Benz розсекретили на фото перед прем'єрою

788
Mercedes-Benz EQS SUV, Mercedes-Benz EQS, електромобіль Mercedes-Benz, новий Mercedes-Benz EQS SUV
Фото: Mercedes-Benz | Mercedes-Benz EQS SUV – великий преміальний електрокросовер

Mercedes-Benz EQS SUV – преміальний електрокар вартістю від 120 тисяч доларів. Його запропонують у варіантах на 5 і 7 місць.

Опубліковано офіційні фото Mercedes-Benz EQS SUV. Флагманський електрокросовер марки офіційно представлять 19 квітня та з літа запустять у виробництво на підприємстві в американській Алабамі, де вже випускають Mercedes-Benz GLE та GLS. Про це повідомляє офіційний сайт німецького бренду.

Електромобіль Mercedes-Benz на фото в камуфляжі, хоча його силует і деталі дизайну можна розглянути. Передня частина буде виконана в стилі молодшого Mercedes-Benz EQC.

Mercedes-Benz EQS SUV, Mercedes-Benz EQS, електромобіль Mercedes-Benz, новий Mercedes-Benz EQS SUV
На всю передню панель розтягнутий дисплей MBUX Hyperscreen
Фото: Mercedes-Benz

А ось салон Mercedes-Benz EQS SUV повністю розсекречений. Як і в седанів EQE і EQS, на всю передню панель розтягнутий дисплей. Крім того, для задніх пасажирів передбачені знімні планшети.

Важливо
Ford наповнить європейський ринок новими електромобілями різних класів
Ford наповнить європейський ринок новими електромобілями різних класів

Сидіння першого та другого ряду отримали електропривод, а третій ряд крісел запропонований за доплату. В обробці використані шкіра та дерево магнолії, а серед опцій є система розпізнавання обличчя. Вартість кросовера стартує приблизно зі 120 тис. доларів.

Новий Mercedes-Benz EQS SUV стане електричною альтернативою GLS. Він збудований на сучасній платформі МЕА, створеній спеціально для електрокарів.

Mercedes-Benz EQS SUV, Mercedes-Benz EQS, електромобіль Mercedes-Benz, новий Mercedes-Benz EQS SUV
Крісла першого та другого ряду отримали електропривід
Фото: Mercedes-Benz

Очікується, що покупцям запропонують модифікації із заднім і повним приводом потужністю від 333 до 523 к. с. Пізніше лінійку поповнить розкішна версія від Maybach, також не виключено виникнення зарядженого 725-сильного варіанту від AMG.

Раніше Фокус розповідав про перший електромобіль Jeep. Його вже розсекретили.