Найдорожчий електрокросовер Mercedes-Benz розсекретили на фото перед прем'єрою

Mercedes-Benz EQS SUV – преміальний електрокар вартістю від 120 тисяч доларів. Його запропонують у варіантах на 5 і 7 місць.

Опубліковано офіційні фото Mercedes-Benz EQS SUV. Флагманський електрокросовер марки офіційно представлять 19 квітня та з літа запустять у виробництво на підприємстві в американській Алабамі, де вже випускають Mercedes-Benz GLE та GLS. Про це повідомляє офіційний сайт німецького бренду.

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Електромобіль Mercedes-Benz на фото в камуфляжі, хоча його силует і деталі дизайну можна розглянути. Передня частина буде виконана в стилі молодшого Mercedes-Benz EQC.

[ + – ] На всю передню панель розтягнутий дисплей MBUX Hyperscreen Фото: Mercedes-Benz

А ось салон Mercedes-Benz EQS SUV повністю розсекречений. Як і в седанів EQE і EQS, на всю передню панель розтягнутий дисплей. Крім того, для задніх пасажирів передбачені знімні планшети.

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Сидіння першого та другого ряду отримали електропривод, а третій ряд крісел запропонований за доплату. В обробці використані шкіра та дерево магнолії, а серед опцій є система розпізнавання обличчя. Вартість кросовера стартує приблизно зі 120 тис. доларів.

Новий Mercedes-Benz EQS SUV стане електричною альтернативою GLS. Він збудований на сучасній платформі МЕА, створеній спеціально для електрокарів.

[ + – ] Крісла першого та другого ряду отримали електропривід Фото: Mercedes-Benz

Очікується, що покупцям запропонують модифікації із заднім і повним приводом потужністю від 333 до 523 к. с. Пізніше лінійку поповнить розкішна версія від Maybach, також не виключено виникнення зарядженого 725-сильного варіанту від AMG.

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