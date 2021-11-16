Електрокар Mercedes-Benz EQS здивував запасом ходу в реальних умовах

Реальний запас ходу Mercedes-Benz EQS виявився на 20% більшим, ніж паспортний. Випробовували авто за найсуворішим методом ЕРА.

Електромобіль Mercedes-Benz EQS зміг проїхати без підзарядки цілих 679,4 км. Це один із найкращих показників на ринку і він перевершив паспортні дані. Про це повідомляє сайт Edmunds, який організував тест Mercedes EQS.

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Слід зазначити, що офіційно запас ходу Mercedes-Benz EQS за циклом ЕРА (він вважається реалістичним) становить 563 км. Тобто, в реальному житті електрокар зміг проїхати одразу на 116 км більше — різниця з паспортними даними становить 20,6%.

[ + – ] Паспортний запас ходу електрокара — 563 км. Фото: Mercedes-Benz

Варто зазначити, що в Edmunds випробовують електромобілі саме за методикою ЕРА: 60% тесту проходить на міських дорогах, а 40% — на трасах. Автомобіль продовжує їздити до повного розряду батареї.

У випробуванні брав участь Mercedes-Benz EQS 450+. Він оснащений 333-сильним мотором та акумуляторною батареєю ємністю 107,8 кВт∙год, а також шинами Goodyear Eagle F1 Asymmetric 5 розміром 255/45 R20 з малим коефіцієнтом опору коченню.

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Результат Mercedes-Benz EQS виявився рекордним за історію тестів від Edmunds. Раніше найкраще досягнення на цьому ж маршруті в Лос-Анджелесі продемонструвала Tesla Model 3 Long Range — вона проїхала 555 км до розрядки (це трохи менше, ніж паспортні 568 км). А нова Tesla Model S Plaid і Ford Mustang Mach-E California Route змогли подолати 553 км на одному заряді.

[ + – ] Тестували електромобіль за методикою ЕРА Фото: Mercedes-Benz

Утім, "дальнобійну" Tesla Model S Long Range з паспортним запасом ходу 652 км ще не тестували. Також випробували новий Lucid Air, здатний проїхати 837 км без підзарядки. А новий китайський кросовер GAC Aion LX Plus має запас ходу 1 000 км.

Також Фокус раніше писав про електрокар Toyota, що встановив рекорд дальності пробігу — 1 360 км.