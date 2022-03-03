Перший електромобіль Jeep показали на офіційних фото

Електричний кросовер Jeep випускатимуть на заводі в Польщі з початку 2023 року.

Опубліковано перші фото електромобіля Jeep. Електричний первісток бренду дебютує у листопаді цього року. Про це повідомляє офіційний сайт концерну Stellantis.

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Перший електрокар Jeep — компактний кросовер довжиною приблизно 4,2 м. Його дизайн виконаний у традиційному стилі марки — з імітацією фірмової решітки радіатора, рельєфними боковинами та мускулистими розширеними крилами. Утім, є й нові риси на зразок тоненьких світлодіодних фар або захованих ручок задніх дверей.

[ + – ] Ручки задніх дверей заховані у стійках

Поки подробиць моделі із заводським індексом Project 516 мало. Відомо, що її виробництво налагодять на заводі в Польщі починаючи з лютого 2023 року, а через рік з'явиться гібридний варіант. Кросовер Jeep побудують на одній із модульних платформ концерну Stellantis.

Модель стане первістком у новому електричному сімействі. Після компактного Project 516 з'являться сімейний кросовер, а також позашляховик із гарною прохідністю. Обидва електрокари презентують у 2024 році, а їх запас ходу може досягати 800 км.

Раніше Фокус повідомляв, що Jeep готує недорогий семимісний кросовер. Він буде економічним і багато оснащеним.