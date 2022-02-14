Перші фото та відео недорогого сімейного кросовера Jeep: у нього 7 місць та потужний дизель

Jeep Meridian — семимісний кросовер за ціною менше $35 тисяч. Наразі авто проходить випробування.

Новий Jeep Meridian частково розсекречено. Недорогий семимісний кросовер надійде у виробництво цього року. Фото та відео моделі з'явилися на офіційній сторінці індійського представництва Jeep у Twitter.

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Саме в Індії налагодять випуск Jeep Meridian 2022. Відомо, що базова версія моделі коштуватиме менше ніж 35 тис. доларів. У межах випробувань автомобіль проїхав 3250 км через всю Індію з Кашміру в Канніякумарі.

[ + – ] Кросовер подовжили на 35 см Фото: Stellantis

По суті, Meridian — подовжена семимісна версія кросовера Jeep Compass (спочатку ходили чутки, що його назвуть Grand Compass). Незважаючи на камуфляж, видно, що автомобіль мало чим відрізняється від п'ятимісного побратима за дизайном, але більший за нього приблизно на 35 см.

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Розміри Jeep Meridian 2022:

Довжина – 4770 мм

Ширина – 1875 мм

Висота – 1641 мм

Колісна база – 2795 мм

[ + – ] Jeep Meridian спочатку оснастять 2,0-літровим 200-сильним турбодизелем

У салоні кермо, віртуальна панель приладів та великий 10,1-дюймовий сенсорний дисплей знайомі за оновленим Jeep Compass 2022. Об'єм багажника у семимісній конфігурації становитиме 233 л, а в п'ятимісній – 660 л.

Новий Jeep Meridian 2022 дебютує з 2,0-літровим турбодизелем потужністю 200 к. с., а потім лінійку розширить 1,3-літровий 185-сильний бензиновий турбомотор. Усі версії отримають 9-ступеневу автоматичну КПП, а привід може бути переднім або повним.

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