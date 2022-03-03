Первый электромобиль Jeep показали на официальных фото
Электрический кроссовер Jeep будут выпускать на заводе в Польше с начала 2023 года.
Опубликованы первые фото электромобиля Jeep. Электрический первенец бренда дебютирует в ноябре нынешнего года. Об этом заявляет официальный сайт концерна Stellantis.Важно
Первый электрокар Jeep – компактный кроссовер длиной около 4,2 м. Его дизайн выполнен в традиционном стиле марки – с имитацией фирменной решетки радиатора, рельефными боковинами и мускулистыми расширенными крыльями. Впрочем, есть и новые черты вроде тоненьких светодиодных фар или спрятанных ручек задних дверей.
Пока подробностей модели с заводским индексом Project 516 мало. Известно, что ее производство наладят на заводе в Польше начиная с февраля 2023 года, а год спустя появится гибридный вариант. Кроссовер Jeep построят на одной из модульных платформ концерна Stellantis.
Модель станет первенцем в новом электрическом семейству. Вслед за компактным Project 516 появятся семейный кроссовер, а также внедорожник с хорошее проходимостью. Оба электрокара презентуют в 2024 году, а их запас хода может достигать 800 км.
Ранее Фокус сообщал, что Jeep готовит недорогой семиместный кроссовер. Он будет экономичным и богато оснащенным.