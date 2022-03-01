Названо лучшее авто 2022 года в Европе: победителя выбрало жюри без представителей РФ

Организаторы конкурса отстранили российских членов жюри и не засчитали их голоса.Впервые победителем конкурса стал автомобиль марки Kia.

Объявлены результаты конкурса European Car of the Year 2022 ("Европейский автомобиль года 2022"). Лучшее авто года в Европе – электромобиль Kia EV6. Для корейского бренда это первая в истории победа в конкурсе, сообщает его официальный сайт.

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Kia EV6 набрал 279 баллов и опередил новый Renault Megane E-Tech (265 баллов) и собрата Hyundai Ioniq 5 (261). Примечательно, что в семерке финалистов конкурса было сразу шесть электрокаров.

[ + – ] жюри оценило большой запас хода электрокара и его управляемость Фото: Kia

Результаты конкурса European Car of the Year 2022:

Kia EV6 – 279 баллов Renault Megane E-Tech – 265 Hyundai Ioniq 5 – 261 Peugeot 308 – 191 Skoda Enyaq – 185 Ford Mustang Mach-E – 150 Cupra Born – 144

Жюри конкурса объяснило свое решение тем, что у Kia EV6 большой (до 528 км) запас хода, быстрая зарядка и хорошая управляемость с малыми кренами кузова.

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Лучший автомобиль года в Европе выбирают с 1964 года. Как правило, победителя определяет голосованием жюри из 60 журналистов, представляющих 23 страны. Впрочем, в нынешнем году членов жюри из России отстранили из-за агрессии против Украины и не засчитали их голоса.

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