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Названо лучшее авто 2022 года в Европе: победителя выбрало жюри без представителей РФ

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Kia EV6, авто года, лучшие авто года, европейский автомобиль года
Фото: Kia | EV6 - первый автомобиль Kia, ставший авто года в Европе

Организаторы конкурса отстранили российских членов жюри и не засчитали их голоса.Впервые победителем конкурса стал автомобиль марки Kia.

Объявлены результаты конкурса European Car of the Year 2022 ("Европейский автомобиль года 2022"). Лучшее авто года в Европе – электромобиль Kia EV6. Для корейского бренда это первая в истории победа в конкурсе, сообщает его официальный сайт.

Kia EV6 набрал 279 баллов и опередил новый Renault Megane E-Tech (265 баллов) и собрата Hyundai Ioniq 5 (261). Примечательно, что в семерке финалистов конкурса было сразу шесть электрокаров.

Kia EV6, авто года, лучшие авто года, европейский автомобиль года
жюри оценило большой запас хода электрокара и его управляемость
Фото: Kia

Результаты конкурса European Car of the Year 2022:

  1. Kia EV6 – 279 баллов
  2. Renault Megane E-Tech – 265
  3. Hyundai Ioniq 5 – 261
  4. Peugeot 308 – 191
  5. Skoda Enyaq – 185
  6. Ford Mustang Mach-E – 150
  7. Cupra Born – 144

Жюри конкурса объяснило свое решение тем, что у Kia EV6 большой (до 528 км) запас хода, быстрая зарядка и хорошая управляемость с малыми кренами кузова.

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Лучший автомобиль года в Европе выбирают с 1964 года. Как правило, победителя определяет голосованием жюри из 60 журналистов, представляющих 23 страны. Впрочем, в нынешнем году членов жюри из России отстранили из-за агрессии против Украины и не засчитали их голоса.

Ранее Фокус рассказывал о лучших женских авто года. Победителей определили в семи номинациях.