Определены лучшие авто 2022 года для женщин

Финалистов выбрали в шести разных категориях. Всего в конкурсе приняло участие 65 моделей авто.

Объявлены финалисты премии Women's World Car Of The Year 2022 ("Женский всемирный автомобиль года 2022"). За победу поборются шесть моделей разных классов, а объявят лучшее авто года уже традиционно 8 марта – в Международный женский день. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице конкурса.

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В общей сложности в конкурсе принимали участие 65 моделей 2022 года. Финалистами являются победители в разных категориях конкурса. В нынешнем году половина из них – электромобили.

[ + – ] Лучший городской автомобиль – Peugeot 308 Фото: Stellantis [ + – ] Лучший семейный кроссовер – Kia Sportage [ + – ] Лучший большой автомобиль – Ford Mustang Mach-E [ + – ] Лучший большой кроссовер – BMW iX [ + – ] Лучший спортивный автомобиль – Audi e-tron GT [ + – ] Лучший внедорожник/пикап – Jeep Wrangler 4xe

Лучшие женские авто 2022 года:

Городской автомобиль – Peugeot 308

Семейный кроссовер – Kia Sportage

Большой автомобиль – Ford Mustang Mach-E

Большой кроссовер – BMW iX

Спортивный автомобиль – Audi e-tron GT

Внедорожник/пикап – Jeep Wrangler 4xe

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Конкурс Women's World Car Of The Year проводят с 2010 года. Победителей выбирает жюри из 56 автожурналисток, представляющих 40 стран мира. В прошлом году лучшим женским авто года стал внедорожник Land Rover Defender.

Ранее Фокус сообщал, что определены лучшие автомобили в мире за 2022 год. Они также представляют разные классы.

Также мы писали о лучших авто года по мнению американцев. В этом конкурсе обошлось без электромобилей.