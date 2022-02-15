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Определены лучшие авто 2022 года для женщин

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Peugeot 308, Kia Sportage, BMW iX, Ford Mustang Mach-E, Audi e-tron GT, Jeep Wrangler, авто года, лучшие авто года
Половина финалистов - электромобили

Финалистов выбрали в шести разных категориях. Всего в конкурсе приняло участие 65 моделей авто.

Объявлены финалисты премии Women's World Car Of The Year 2022 ("Женский всемирный автомобиль года 2022"). За победу поборются шесть моделей разных классов, а объявят лучшее авто года уже традиционно 8 марта – в Международный женский день. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице конкурса.

В общей сложности в конкурсе принимали участие 65 моделей 2022 года. Финалистами являются победители в разных категориях конкурса. В нынешнем году половина из них – электромобили.

Peugeot 308, Kia Sportage, BMW iX, Ford Mustang Mach-E, Audi e-tron GT, Jeep Wrangler, авто года, лучшие авто года
Лучший городской автомобиль – Peugeot 308
Фото: Stellantis
Peugeot 308, Kia Sportage, BMW iX, Ford Mustang Mach-E, Audi e-tron GT, Jeep Wrangler, авто года, лучшие авто года
Лучший семейный кроссовер – Kia Sportage
Peugeot 308, Kia Sportage, BMW iX, Ford Mustang Mach-E, Audi e-tron GT, Jeep Wrangler, авто года, лучшие авто года
Лучший большой автомобиль – Ford Mustang Mach-E
Peugeot 308, Kia Sportage, BMW iX, Ford Mustang Mach-E, Audi e-tron GT, Jeep Wrangler, авто года, лучшие авто года
Лучший большой кроссовер – BMW iX
Peugeot 308, Kia Sportage, BMW iX, Ford Mustang Mach-E, Audi e-tron GT, Jeep Wrangler, авто года, лучшие авто года
Лучший спортивный автомобиль – Audi e-tron GT
Peugeot 308, Kia Sportage, BMW iX, Ford Mustang Mach-E, Audi e-tron GT, Jeep Wrangler, авто года, лучшие авто года
Лучший внедорожник/пикап – Jeep Wrangler 4xe
Peugeot 308, Kia Sportage, BMW iX, Ford Mustang Mach-E, Audi e-tron GT, Jeep Wrangler, авто года, лучшие авто года
Peugeot 308, Kia Sportage, BMW iX, Ford Mustang Mach-E, Audi e-tron GT, Jeep Wrangler, авто года, лучшие авто года
Peugeot 308, Kia Sportage, BMW iX, Ford Mustang Mach-E, Audi e-tron GT, Jeep Wrangler, авто года, лучшие авто года
Peugeot 308, Kia Sportage, BMW iX, Ford Mustang Mach-E, Audi e-tron GT, Jeep Wrangler, авто года, лучшие авто года
Peugeot 308, Kia Sportage, BMW iX, Ford Mustang Mach-E, Audi e-tron GT, Jeep Wrangler, авто года, лучшие авто года
Peugeot 308, Kia Sportage, BMW iX, Ford Mustang Mach-E, Audi e-tron GT, Jeep Wrangler, авто года, лучшие авто года

Лучшие женские авто 2022 года:

  • Городской автомобиль – Peugeot 308
  • Семейный кроссовер – Kia Sportage
  • Большой автомобиль – Ford Mustang Mach-E
  • Большой кроссовер – BMW iX
  • Спортивный автомобиль – Audi e-tron GT
  • Внедорожник/пикап – Jeep Wrangler 4xe
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Конкурс Women's World Car Of The Year проводят с 2010 года. Победителей выбирает жюри из 56 автожурналисток, представляющих 40 стран мира. В прошлом году лучшим женским авто года стал внедорожник Land Rover Defender.

Ранее Фокус сообщал, что определены лучшие автомобили в мире за 2022 год. Они также представляют разные классы.

Также мы писали о лучших авто года по мнению американцев. В этом конкурсе обошлось без электромобилей.