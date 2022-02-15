Определены лучшие авто 2022 года для женщин
Финалистов выбрали в шести разных категориях. Всего в конкурсе приняло участие 65 моделей авто.
Объявлены финалисты премии Women's World Car Of The Year 2022 ("Женский всемирный автомобиль года 2022"). За победу поборются шесть моделей разных классов, а объявят лучшее авто года уже традиционно 8 марта – в Международный женский день. Об этом сообщается на официальной Facebook-странице конкурса.
В общей сложности в конкурсе принимали участие 65 моделей 2022 года. Финалистами являются победители в разных категориях конкурса. В нынешнем году половина из них – электромобили.
Лучшие женские авто 2022 года:
- Городской автомобиль – Peugeot 308
- Семейный кроссовер – Kia Sportage
- Большой автомобиль – Ford Mustang Mach-E
- Большой кроссовер – BMW iX
- Спортивный автомобиль – Audi e-tron GT
- Внедорожник/пикап – Jeep Wrangler 4xe
Конкурс Women's World Car Of The Year проводят с 2010 года. Победителей выбирает жюри из 56 автожурналисток, представляющих 40 стран мира. В прошлом году лучшим женским авто года стал внедорожник Land Rover Defender.
Ранее Фокус сообщал, что определены лучшие автомобили в мире за 2022 год. Они также представляют разные классы.
Также мы писали о лучших авто года по мнению американцев. В этом конкурсе обошлось без электромобилей.