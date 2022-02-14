Lexus рассекретил два новых электромобиля с запасом хода свыше 700 км
Электрические седан и суперкар — модели нового семейства Lexus. Двухдверная модель получит батареи нового поколения.
Новые электромобили Lexus показали на официальных фото. Концептуальные электрические седан и суперкар станут серийными уже в ближайшие несколько лет. Об этом сообщает официальный сайт Lexus.
Четырехдверный Lexus Electrified Sedan Concept очевидно придет на смену модели IS. Он очень схож с этим седаном в профиль благодаря длинному капоту и укороченной "корме".
Электрокар Lexus получился более стремительным и обтекаемым, чем его бензиновый предшественник. У него широкие воздухозаборники и выдвижные дверные ручки.
Новый Lexus Electric Supercar Concept станет преемником купе LFA. Как и седан, он также отличается динамическим дизайном с длинным капотом.Важно
Характеристики Lexus Electrified Sedan Concept не раскрывают, а вот некоторые подробности суперкара известны. Он сможет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 2 с. Также сообщается, что купе оснастят инновационной твердотельной батареей, что обеспечит запас хода более 700 км. Вполне возможно, что эту же батарею получит и седан.
Lexus начинает активную электрификацию – в ближайшие годы появятся семь новых электрокаров. Ранее японский бренд рассекретил еще одну модель из этого семейства – семиместный электрокроссовер.
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