Lexus рассекретил два новых электромобиля с запасом хода свыше 700 км

Электрические седан и суперкар — модели нового семейства Lexus. Двухдверная модель получит батареи нового поколения.

Новые электромобили Lexus показали на официальных фото. Концептуальные электрические седан и суперкар станут серийными уже в ближайшие несколько лет. Об этом сообщает официальный сайт Lexus.

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Четырехдверный Lexus Electrified Sedan Concept очевидно придет на смену модели IS. Он очень схож с этим седаном в профиль благодаря длинному капоту и укороченной "корме".

[ + – ] Электрокар отличается стремительным дизайном Фото: Lexus

Электрокар Lexus получился более стремительным и обтекаемым, чем его бензиновый предшественник. У него широкие воздухозаборники и выдвижные дверные ручки.

Новый Lexus Electric Supercar Concept станет преемником купе LFA. Как и седан, он также отличается динамическим дизайном с длинным капотом.

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Характеристики Lexus Electrified Sedan Concept не раскрывают, а вот некоторые подробности суперкара известны. Он сможет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 2 с. Также сообщается, что купе оснастят инновационной твердотельной батареей, что обеспечит запас хода более 700 км. Вполне возможно, что эту же батарею получит и седан.

[ + – ] Lexus Electric Supercar Concept - преемник модели LFA [ + – ] Купе будет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 2 с [ + – ] Запас хода превысит 700 км

Lexus начинает активную электрификацию – в ближайшие годы появятся семь новых электрокаров. Ранее японский бренд рассекретил еще одну модель из этого семейства – семиместный электрокроссовер.

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