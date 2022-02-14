UA
UA
Разделы
Материалы
Авто

Lexus рассекретил два новых электромобиля с запасом хода свыше 700 км

539
Lexus Electrified Sedan Concept, Lexus Electric Supercar Concept, электромобиль Lexus, электрокар Lexus, суперкар Lexus
Фото: Lexus | Электрический седан Lexus придет на смену модели IS

Электрические седан и суперкар — модели нового семейства Lexus. Двухдверная модель получит батареи нового поколения.

Новые электромобили Lexus показали на официальных фото. Концептуальные электрические седан и суперкар станут серийными уже в ближайшие несколько лет. Об этом сообщает официальный сайт Lexus.

Четырехдверный Lexus Electrified Sedan Concept очевидно придет на смену модели IS. Он очень схож с этим седаном в профиль благодаря длинному капоту и укороченной "корме".

Lexus Electrified Sedan Concept, Lexus Electric Supercar Concept, электромобиль Lexus, электрокар Lexus, суперкар Lexus
Электрокар отличается стремительным дизайном
Фото: Lexus

Электрокар Lexus получился более стремительным и обтекаемым, чем его бензиновый предшественник. У него широкие воздухозаборники и выдвижные дверные ручки.

Новый Lexus Electric Supercar Concept станет преемником купе LFA. Как и седан, он также отличается динамическим дизайном с длинным капотом.

Важно
В Украину привезли необычный электрокар за 7000 евро: его можно водить без прав
В Украину привезли необычный электрокар за 7000 евро: его можно водить без прав

Характеристики Lexus Electrified Sedan Concept не раскрывают, а вот некоторые подробности суперкара известны. Он сможет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 2 с. Также сообщается, что купе оснастят инновационной твердотельной батареей, что обеспечит запас хода более 700 км. Вполне возможно, что эту же батарею получит и седан.

Lexus Electrified Sedan Concept, Lexus Electric Supercar Concept, электромобиль Lexus, электрокар Lexus, суперкар Lexus
Lexus Electric Supercar Concept - преемник модели LFA
Lexus Electrified Sedan Concept, Lexus Electric Supercar Concept, электромобиль Lexus, электрокар Lexus, суперкар Lexus
Купе будет разгоняться до 100 км/ч менее, чем за 2 с
Lexus Electrified Sedan Concept, Lexus Electric Supercar Concept, электромобиль Lexus, электрокар Lexus, суперкар Lexus
Запас хода превысит 700 км
Lexus Electrified Sedan Concept, Lexus Electric Supercar Concept, электромобиль Lexus, электрокар Lexus, суперкар Lexus
Lexus Electrified Sedan Concept, Lexus Electric Supercar Concept, электромобиль Lexus, электрокар Lexus, суперкар Lexus
Lexus Electrified Sedan Concept, Lexus Electric Supercar Concept, электромобиль Lexus, электрокар Lexus, суперкар Lexus

Lexus начинает активную электрификацию – в ближайшие годы появятся семь новых электрокаров. Ранее японский бренд рассекретил еще одну модель из этого семейства – семиместный электрокроссовер.

Также Фокус недавно рассказывал о новом экстремальном внедорожнике Ford. Его подготовили для самых суровых условий.