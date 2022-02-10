Ford представил экстремальный внедорожник для самых суровых условий (видео)

Ford Bronco Everglades может форсировать брод глубиной до 92 см. Он получил лебедку и внедорожную резину.

Линейку Ford Bronco 2022 пополнила хардкорная версия Everglades. Ее создатели взялись улучшить и так неплохие внедорожные качества модели. Об этом сообщает официальный сайт Ford.

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[ + – ] Внедорожник может преодолеть брод глубиной до 92 см Фото: Ford

Новый Ford Bronco Everglades узнается, прежде всего, по стальному переднему бамперу, расширительным колесных арок и 17-дюймовым стальным дискам с огромными 35-дюймовыми внедорожными шинами.

[ + – ] Стандартными являются 35-дюймовые шины

Кроме того, спереди установлена лебедка с усилием в 4,5 тонны. Появился и шноркель – благодаря ему внедорожник теперь способен преодолевать водные преграды глубиной до 92 см.

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Салон отделан водостойкими материалами, что позволяет даже мыть его из шланга. Стандартным является увеличенный 12-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа.

[ + – ] Салон отделан водостойкими материалами Фото: Ford

Ford Bronco Everglades комплектуют 2,3-литровым 300-сильной бензиновой турбочетверкой и 10-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей, также предусмотрена система G.O.A.T. с режимами для разных типов дорожного покрытия.

[ + – ] Ford Bronco Everglades оснащен 300-сильным турбомотором

Купить Ford Bronco Everglades 2022 можно будет с марта. Стоимость внедорожника в США стартует с 53 тыс. долларов.

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