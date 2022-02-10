Ford представил экстремальный внедорожник для самых суровых условий (видео)
Ford Bronco Everglades может форсировать брод глубиной до 92 см. Он получил лебедку и внедорожную резину.
Линейку Ford Bronco 2022 пополнила хардкорная версия Everglades. Ее создатели взялись улучшить и так неплохие внедорожные качества модели. Об этом сообщает официальный сайт Ford.
Новый Ford Bronco Everglades узнается, прежде всего, по стальному переднему бамперу, расширительным колесных арок и 17-дюймовым стальным дискам с огромными 35-дюймовыми внедорожными шинами.
Кроме того, спереди установлена лебедка с усилием в 4,5 тонны. Появился и шноркель – благодаря ему внедорожник теперь способен преодолевать водные преграды глубиной до 92 см.Важно
Салон отделан водостойкими материалами, что позволяет даже мыть его из шланга. Стандартным является увеличенный 12-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа.
Ford Bronco Everglades комплектуют 2,3-литровым 300-сильной бензиновой турбочетверкой и 10-ступенчатой автоматической КПП. Полный привод дополнен понижающей передачей, также предусмотрена система G.O.A.T. с режимами для разных типов дорожного покрытия.
Купить Ford Bronco Everglades 2022 можно будет с марта. Стоимость внедорожника в США стартует с 53 тыс. долларов.
Ранее Фокус рассказывал о новом заряженном Ford Bronco Raptor. Его оснастили 400-сильным турбомотором.