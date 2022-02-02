Как выглядит самый маленький внедорожник Toyota за 8000 долларов (фото)
Внедорожник Toyota iQ достигает чуть больше 3 м в длину. У него огромный клиренс и отличная проходимость.
Миниатюрный городской автомобиль Toyota iQ превратили в экстремальный внедорожник. Нестандартный автомобиль построил американский тюнер Эрик Шторц. Об этом сообщает сайт Carscoops.
Кузов Toyota iQ (точнее, его американской версии, которую продавали под брендом Scion) установили на шасси старого Suzuki Grand Vitara 2000 года. Поскольку внедорожник достигает 4135 мм в длину, а iQ на метр короче (3051 мм), раму пришлось обрезать на 445 мм между осями и на 406 мм в заднем свесе.
Кроме того, клиренс увеличен до 275 мм и установлены 17-дюймовые стальные диски с внедорожными шинами. Спереди появилась дополнительная диодная оптика.
Салон преимущественно остался от Toyota iQ, но центральную консоль позаимствовали у Suzuki. Также под капот получилось поместить 2,5-литровый V6 от Grand Vitara. Он развивает 157 л. с. и работает в паре с 4-ступенчатой автоматической КПП.Важно
Полный привод дополнен раздаточной коробкой с понижающей передачей. Автомобиль демонстрирует отличные внедорожные способности.
Тюнинг Toyota iQ занял 90 часов и обошелся Эрику Шторцу вместе с покупкой авто примерно в 7500-8000 долларов. После завершения работ самый маленький внедорожник Toyota уже проехал около 8000 км.
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