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Как выглядит самый маленький внедорожник Toyota за 8000 долларов (фото)

2003
Toyota iQ, тюнинг Toyota, внедорожник Toyota, Suzuki Grand Vitara
Фото: carscoops.com | Кузов Toyota iQ установили на шасси Suzuki Grand Vitara

Внедорожник Toyota iQ достигает чуть больше 3 м в длину. У него огромный клиренс и отличная проходимость.

Миниатюрный городской автомобиль Toyota iQ превратили в экстремальный внедорожник. Нестандартный автомобиль построил американский тюнер Эрик Шторц. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Toyota iQ, тюнинг Toyota, внедорожник Toyota, Suzuki Grand Vitara
Клиренс увеличен до 275 мм
Фото: carscoops.com

Кузов Toyota iQ (точнее, его американской версии, которую продавали под брендом Scion) установили на шасси старого Suzuki Grand Vitara 2000 года. Поскольку внедорожник достигает 4135 мм в длину, а iQ на метр короче (3051 мм), раму пришлось обрезать на 445 мм между осями и на 406 мм в заднем свесе.

Toyota iQ, тюнинг Toyota, внедорожник Toyota, Suzuki Grand Vitara
Автомобиль получил внедорожные шины и дополнительную диодную оптику
Фото: carscoops.com

Кроме того, клиренс увеличен до 275 мм и установлены 17-дюймовые стальные диски с внедорожными шинами. Спереди появилась дополнительная диодная оптика.

Toyota iQ, тюнинг Toyota, внедорожник Toyota, Suzuki Grand Vitara
В салоне появилась центральная консоль от Suzuki Grand Vitara
Фото: carscoops.com

Салон преимущественно остался от Toyota iQ, но центральную консоль позаимствовали у Suzuki. Также под капот получилось поместить 2,5-литровый V6 от Grand Vitara. Он развивает 157 л. с. и работает в паре с 4-ступенчатой автоматической КПП.

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Полный привод дополнен раздаточной коробкой с понижающей передачей. Автомобиль демонстрирует отличные внедорожные способности.

Toyota iQ, тюнинг Toyota, внедорожник Toyota, Suzuki Grand Vitara
Внедорожник демонстрирует отличную проходимость
Фото: carscoops.com

Тюнинг Toyota iQ занял 90 часов и обошелся Эрику Шторцу вместе с покупкой авто примерно в 7500-8000 долларов. После завершения работ самый маленький внедорожник Toyota уже проехал около 8000 км.

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