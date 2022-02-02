Який вигляд має найменший позашляховик Toyota за 8 000 доларів (фото)
Позашляховик Toyota iQ досягає трохи більше 3 м завдовжки. У нього величезний кліренс і відмінна прохідність.
Мініатюрний міський автомобіль Toyota iQ перетворили на екстремальний позашляховик. Нестандартний автомобіль збудував американський тюнер Ерік Шторц. Про це повідомляє сайт "Carscoops".
Кузов Toyota iQ (точніше, його американської версії, яку продавали під брендом Scion), встановили на шасі старого Suzuki Grand Vitara 2000 року. Оскільки позашляховик досягає 4 135 мм у довжину, а iQ на метр коротший (3 051 мм), то раму довелося обрізати на 445 мм між осями та на 406 мм у задньому звисі.
Крім того, кліренс збільшений до 275 мм і встановлені 17-дюймові сталеві диски з позашляховими шинами. Попереду з'явилася додаткова діодна оптика.
Салон переважно залишився від Toyota iQ, але центральну консоль запозичили в Suzuki. Також під капот вдалося помістити 2,5-літровий V6 від Grand Vitara. Він розвиває 157 к. с. і працює в парі з 4-ступінчастою автоматичною КПП.Важливо
Повний привід доповнений роздавальною коробкою з понижувальною передачею. Автомобіль демонструє чудові позашляхові здібності.
Тюнінг Toyota iQ зайняв 90 годин і коштував Еріку Шторцу разом з покупкою авто приблизно 7 500-8 000 доларів. Після завершення робіт найменший позашляховик Toyota вже проїхав майже 8 000 км.
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