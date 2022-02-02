Який вигляд має найменший позашляховик Toyota за 8 000 доларів (фото)

Позашляховик Toyota iQ досягає трохи більше 3 м завдовжки. У нього величезний кліренс і відмінна прохідність.

Мініатюрний міський автомобіль Toyota iQ перетворили на екстремальний позашляховик. Нестандартний автомобіль збудував американський тюнер Ерік Шторц. Про це повідомляє сайт "Carscoops".

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[ + – ] Кліренс збільшено до 275 мм Фото: carscoops.com

Кузов Toyota iQ (точніше, його американської версії, яку продавали під брендом Scion), встановили на шасі старого Suzuki Grand Vitara 2000 року. Оскільки позашляховик досягає 4 135 мм у довжину, а iQ на метр коротший (3 051 мм), то раму довелося обрізати на 445 мм між осями та на 406 мм у задньому звисі.

[ + – ] Автомобіль отримав позашляхові шини та додаткову діодну оптику. Фото: carscoops.com

Крім того, кліренс збільшений до 275 мм і встановлені 17-дюймові сталеві диски з позашляховими шинами. Попереду з'явилася додаткова діодна оптика.

[ + – ] У салоні з'явилася центральна консоль від Suzuki Grand Vitara Фото: carscoops.com

Салон переважно залишився від Toyota iQ, але центральну консоль запозичили в Suzuki. Також під капот вдалося помістити 2,5-літровий V6 від Grand Vitara. Він розвиває 157 к. с. і працює в парі з 4-ступінчастою автоматичною КПП.

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Повний привід доповнений роздавальною коробкою з понижувальною передачею. Автомобіль демонструє чудові позашляхові здібності.

[ + – ] Позашляховик демонструє відмінну прохідність Фото: carscoops.com

Тюнінг Toyota iQ зайняв 90 годин і коштував Еріку Шторцу разом з покупкою авто приблизно 7 500-8 000 доларів. Після завершення робіт найменший позашляховик Toyota вже проїхав майже 8 000 км.

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