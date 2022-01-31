Китайці вигадали оригінальний спосіб отримати новий Toyota Land Cruiser 300 задешево (відео)

Тюнінг-кіт для Toyota Land Cruiser коштує 6000 доларів. Здалеку підробку не відрізнити від оригіналу.

Попит на новий Toyota Land Cruiser 300 б'є рекорди, і за автомобілем уже вишикувалися черги на кілька років уперед. Утім, у Китаї знайшли оригінальне вирішення проблеми – там налагодили випуск свого варіанта Toyota Land Cruiser. Про це повідомляється на Facebook-сторінці ательє GBT Bodykits.

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[ + – ] Вартість тюнінг-пакету — 6000 доларів

У GBT Bodykits пропонують купити клон Toyota Land Cruiser 300. У Китаї створили та запустили у виробництво копії багатьох відомих моделей, але це не той випадок.

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Новий Toyota Land Cruiser 300 пропонують створити на базі моделі минулого покоління. Для Toyota Land Cruiser 200 пропонують тюнінг-кіт, що перетворює його на сучаснішу "трисотку". Його вартість – 6000 доларів.

[ + – ] Тюнінг-кіт включає нові бампери, ліхтарі та решітку радіатора

Тюнінг Toyota Land Cruiser 200 включає заміну решітки радіатора та бамперів. Крім того, позашляховик отримує нові ліхтарі, розширювачі арок і накладки на двері багажника. Салон, двигун і трансмісію залишають колишніми.

[ + – ] Салон і технічна начинка позашляховика залишилися без змін

Після доопрацювання він стає справді схожим на свого наступника. Здалеку його не відрізнити від Toyota Land Cruiser 300, хоча за ретельнішого огляду підробку неважко визначити.

Втім, подібні ситуації Toyota не в новинку. Як вам, наприклад, така ретро-версія Toyota RAV4, яку розкупили на три роки вперед?

Раніше Фокус повідомляв, що Toyota Land Cruiser 300 піддали екстремальному тюнінгу. Тепер автомобіль пристосований до важчого бездоріжжя.