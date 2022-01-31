Китайцы придумали оригинальный способ получить новый Toyota Land Cruiser 300 за дешево (видео)

Тюнинг-кит для Toyota Land Cruiser стоит 6000 долларов. Издали подделку не отличить от оригинала.

Спрос на новый Toyota Land Cruiser 300 бьет рекорды и за автомобилем уже выстроились очереди на несколько лет вперед. Впрочем, в Китае нашли оригинальное решение проблемы – там наладили выпуск своего варианта Toyota Land Cruiser. Об этом сообщается на Facebook-странице ателье GBT Bodykits.

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[ + – ] Стоимость тюнинг-пакета - 6000 долларов

В GBT Bodykits предлагают купить клон Toyota Land Cruiser 300. В Китае создали и запустили в производство копии многих известных моделей, но это не тот случай.

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Безопасность нового Toyota Land Cruiser 300 проверили в краш-тесте (видео)

Новый Toyota Land Cruiser 300 предлагают сделать на базе модели прошлого поколения. Для Toyota Land Cruiser 200 предлагают тюнинг-кит, превращающий его в более современную "трехсотку". Его стоимость – 6000 долларов.

[ + – ] Тюнинг-кит включает новые бамперы, фонари и решетку радиатора

Тюнинг Toyota Land Cruiser 200 включает замену решетки радиатора и бамперов. Кроме того, внедорожник получает новые фонари, расширители арок и накладки на дверь багажника. Салон, двигатель и трансмиссию оставляют прежними.

[ + – ] Видео как из Toyota Land Cruiser 200 сделать Toyota Land Cruiser 300: Салон и техническая начинка внедорожника остались без изменений

После доработки он становится действительно похож на своего преемника. Издали его не отличить от Toyota Land Cruiser 300, хотя при более тщательном осмотре подделку нетрудно определить.

Впрочем, подобные переделки Тойота не в диковинку. Как вам. например, такая ретро-версия Toyota RAV4, которую раскупили на три года вперед?

Ранее Фокус сообщал, что Toyota Land Cruiser 300 подвергли экстремальному тюнингу. Теперь автомобиль приспособлен к более тяжелому бездорожью.